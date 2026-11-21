İstanbul Zeytinburnu'nda özel bir üniversitenin 17'nci katındaki pencereden kopan cam, oto galeriye ait 8 araca düştü. Üniversite yetkililerinden 6 gündür yanıt alamadığını belirten oto galeri sahibi Sercan Oktay, "Düşen camın etkisiyle 8 tane aracımızda yaklaşık 1 milyon lira zarar meydana geldi. Burada gündüz 30-35 tane öğrenci kardeşimiz molaya çıkıyorlar. Böyle bir olay gündüz olsaydı belki 40-50 kişi ciddi anlamda yaralanabilirdi. Kendileri bize hiç 'geçmiş olsun' bile deme tenezzülünde bulunmadılar" dedi.

Olay, 13 Kasım saat 03.30 sıralarında Maltepe Mahallesi Ayazma Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, özel üniversitenin 17'nci katındaki pencereden kopan cam parçaları, caddede bulunan oto galerinin açık alanında park halindeki araçların üzerine düştü. Olay sırasında sesleri duyan üniversitenin güvenlik görevlileri dışarı çıktı. Sabah iş yerine gelen oto galeri yetkililerine durumu bildiren güvenlik görevlileri, cam parçalarının araçlara zarar verdiğini söyledi. Yapılan kontrollerde galeriye ait 8 araçta hasar oluştuğu belirlendi. Olayın ardından üniversite yetkilileriyle görüşen oto galeri sahiplerine, konuya ilişkin e-posta göndermeleri söylendiği öğrenildi. E-postayı gönderdikten sonra yaklaşık 6 gündür yanıt alamadıklarını belirten oto galeri sahibi Sercan Oktay, hukuki süreç başlatacaklarını ifade etti.

8 ARACIN CAMLARI PATLADI, KAPORTALARI GÖÇTÜ

Araçlarında zarar meydana geldiğini belirten oto galerinin sahibi Sercan Oktay, "Biz sabah iş yerimizi açtığımız zaman geldik. Yan tarafta bulunan üniversitenin güvenlik görevlileri bize akşam bir olay yaşandığını bazı araçlarda da maddi zarar olduğunu söylediler. Üniversitenin kendi güvenlik görevlileri sesin üstüne dışarıya çıkıp kontrol ettiklerinde olayı görmüşler. Bizim gelmemizi beklemişler. Kontrol ettiğimizde her yer yoğun derecede cam parçalarıyla doluydu. Neredeyse 100 metrekarelik açık alanımız komple cam parçalarıyla dolu. Onlar da bizim göreceğimizi düşünerek, biz gelir gelmez böyle bir durum yaşandığını, kendilerinden kaynaklı olduğunu anlattılar. Kendi alanlarındaki camları hemen süpürüp temizlediler. Biz hemen araçlarımızı kontrol edip baktık ki yukardan düşen camın parçalarının dağılması sonucu 8 aracımızda ciddi maddi hasar var. 8 aracımızın hem camları hem kaportalarında ezik ve göçükler meydana gelmiş. Kendileri de bize bunu söylediler. Biz de gözle tespit ettik. Özel üniversitenin 17'nci katından düşen camın etkisiyle 8 tane aracımızda yaklaşık 1 milyon lira zarar meydana geldi" dedi.

GÜNDÜZ OLSAYDI 40-50 KİŞİ YARALANABİLİRDİ

Oktay, "Araçların yüzeylerinde cam parçalarının vurması sonucu ezikler ve göçükler var. Camlara denk gelen kısımlarının hepsi kırılmış, parçalanmış, aracın içine dağılmış durumda. 17'nci kattan düşen misket büyüklüğündeki cam parçaları, araçların hem ön hem arka camlarını patlatmış durumda. Kaportalarında da ciddi ezikler oluşturmuş durumda. Bazı bölgeleri yumrukla bile ezmek mümkün değil. Direk denilen bölgeleri bile ciddi ezip göçertmiş durumda. Yüksekten düşmesinin de etkisiyle parçalar bir kurşun gibi düştü. Bu bölgede gündüz 30-35 tane öğrenci kardeşimiz molaya çıkıyorlar. Eğer böyle bir olay gündüz olsaydı belki 40-50 kişi ciddi anlamda yaralanabilirdi. Çünkü düşen parçaların büyüklüğü neredeyse bir misket büyüklüğünde ve araçlarda mermi etkisi yaratmış. Ciddi hasarlar oluşturmuş. Arabalarda bu denli hasar yaratan şey insanlarda çok daha ciddi yaralanmaya sebep olabilirdi. Bizim buradaki tereddüdümüz bunun bir daha yaşanmaması" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİLER

Üniversitenin yaşanan olay sonrasında ilgilenmediğini belirten Oktay, "Hemen polis çağırdık. Polis tutanak tuttu, hasar tespiti yapıldı. Üniversitenin güvenlik amiri ve idari işler amiri bize bir mail adresi vererek bu adrese mail atmamızı söylediler. Herhangi hiçbir şey olmasa bile bir komşuluk hatırına bir geçmiş olsun bile demeden bize bir mail adresi vererek 'Bu adrese mail atın' dediler. Mail attık, 5-6 gün oldu. Kimse dönüp de 'Ne oldu, ne yaptınız, ne ettiniz' diye bir şey demedi. Biz kendi imkanlarımızla araçları yaptırtıp ondan sonra hukuki süreci maalesef başlatacağız. Biz komşularımızla böyle olsun istemeyiz ama mecburen bu yolu izlemek zorunda kaldık. Kendileri bizim komşumuz olduğu için başta kendileriyle diyalog halinde ilerlemeye çalıştık. Hatta sorun değil, yarısını da biz yaptıralım hiç önemli değil. Fakat kendileri 'Ne oldu?' diye bile sormadılar. Biz isterdik ki komşuluk çerçevesi içerisinde böyle sorunlar olabilir cana gelmemiş. Bu kısımda maddi hasarlı kısım, karşılıklı çözülebilirdi. İsterdik ki komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülsün. Fakat kendileri bize hiç geçmiş olsun bile deme tenezzülünde maalesef bulunmadılar. Biz de kendi yasal haklarımızı kullanarak hukuki süreçte hakkımızı arayacağız" diye konuştu.

Tedbir alınması gerektiğini belirten Oktay, "Camın neden düştüğü hakkında bizim de fikrimiz yok. Kendileri de bize bir açıklama yapmadılar. Fakat camın düştüğü ortada. Kendileri de camın düştüğünü beyan ettiler. Çok yoğun bir insan sirkülasyonu var. Bu düşen parçalar birine gelirse ölüme yol açabilecek kadar zararlar verebilir. Çünkü bir arabanın kaportasını delen bir cam parçası insana neler yapar, siz de tahmin edersiniz. Biz bu konuda acil tedbir alınmasını istiyoruz çünkü bizim kendimiz de buradayız, çalışan arkadaşlarımız da var. Hem kendi öğrencileri var hem de bizim çalışan arkadaşlarımız ve kendimiz de bu bölgedeyiz. Araçların kaportasını delen bir cam parçası insanlara neler yapmaz. Biz onun için bir an önce kalıcı tedbirler alınmasını istiyoruz. Burası bomboş, herhangi bir şey yapmıyoruz. Bırakın araç koymayı, ne insan geçiriyoruz ne bir şey yapıyoruz. O bölgeyi kapattık. Üniversite burada bununla ilgili bir güvenlik önlemi almadan biz bu bölgeyi tekrar kullanmayı düşünmüyoruz. Böyle bir riske giremiyoruz çünkü hem mal olarak hem de can olarak ciddi bir tehlike altındayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı