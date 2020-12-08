Bodrum Haberleri

Bodrum - 8.12.2020
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular, 'Gelmeyin, oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor'
Bodrum - 8.12.2020
Son dakika haber... Kurtarılan kurye koronavirüs çıktı, itfaiye ekibi karantinaya alındı
Bodrum - 8.12.2020
Bodrum'da sipariş götürdüğü evin yanındaki 5 metrelik boşluğa düşen servis elemanı yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sipariş götürdüğü evin yanındaki 5 metrelik boşluğa düşen paket servis elemanı yaralı kurtarıldı.
Bodrum - 8.12.2020
Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi.
Bodrum - 7.12.2020
Batı Akdeniz'de Kovid-19 sessizliği
Burdur, Isparta ve Muğla şehir merkezleri ile Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.
Bodrum - 7.12.2020
, "online süpermarket" hizmetini başlattı
Şu an için İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Bodrum'da kullanılabilen Süpermarket Yanımda, önümüzdeki dönemde diğer şehirlerde de hizmet vermeye başlayacak.
Bodrum - 7.12.2020
Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ- 2
Son dakika haberi: Pandemi ve deprem Bodrum'da ev kiralarını iki katına çıkardı MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'da koronavirüs salgını ve deprem korkusu yaşayanların büyükşehirlerden kaçarak ilçeye yerleşmesi sonucu artan talep nedeniyle ev kiraları iki katına kadar yükseldi.
Bodrum - 7.12.2020
Ferizli'de samanlık yangını
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bir evin bodrum kısmındaki samanlıkta çıkan yangında hasar oluştu.
Bodrum - 7.12.2020
6 Aralık 2020 Haberleri
6 Aralık 2020 Manşet Haberleri.
Bodrum - 6.12.2020
Son dakika haber: Bodrum'da yerel sanatçılar site bahçesinde mini konser ile Zeki Müren'i
Bodrum - 6.12.2020
Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?
Bodrum - 6.12.2020
Keçiören'deki köpekler tedavileri tamamlanınca sahiplendirilecek
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Uyanış Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında uygun olmayan şartlarda yetiştirildiği tespit edilen ve el konularak tedavi altına alınan 77 köpek için sahiplendirme kararı aldıklarını duyurdu.
Bodrum - 6.12.2020
Datça'da fırtına sonrası tekne karaya oturdu
Palamutbükü Mahallesi'nde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya sürüklenen tekne Palamutbükü sahilinde karaya oturdu. Tekne, sabah saatlerinde Bodrum'da tersaneye çekildi.
Bodrum - 6.12.2020
Yasak bile denize girmelerine engel olamadı
Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bazı vatandaşlar deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.
Bodrum - 5.12.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 24
Kedinin arka ayaklarını kestilerDİYARBAKIR'da aile hekimi Esra Cebe, oturduğu apartmanın bodrum katında site sakinleriyle beraber besledikleri kedilerden birinin arka ayaklarını kesik halde buldu.
Bodrum - 5.12.2020
Sokaklar boş kaldı (2)
Kara yollarının boş hali (Drone) Akyaka sahili (Drone) Jandarma ekipleri sahilde denetim yapması (Drone) Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü KGYS (MOBESE) ekiplerinin çalışması Güvenlik ekiplerinin kontrolleri İlçenin cadde ve sokakları ile meydanlarından görüntü Bodrum Kalesi ve çevresi (Drone...
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