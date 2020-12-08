Bodrum Haberleri
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Bodrum Haberleri

Bodrum haber, Bodrum son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Bodrum: Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildiBodrum - 8.12.2020
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Bodrum: Bodrum'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandıBodrum - 8.12.2020
Bodrum'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bodrum: Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular,  'Gelmeyin, oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor'Bodrum - 8.12.2020
Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular,  'Gelmeyin, oturun yerinizde. Tedirginliğimiz artıyor'
Bodrum: Yangın büyümeden söndürüldüBodrum - 8.12.2020
Yangın büyümeden söndürüldü
Bodrum: Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptıBodrum - 8.12.2020
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı
Bodrum: Son Dakika | Pansiyonda uyuşturucu ile yakalanan 4 kişiye gözaltıBodrum - 8.12.2020
Son Dakika | Pansiyonda uyuşturucu ile yakalanan 4 kişiye gözaltı
Bodrum: Son dakika haber... Kurtarılan kurye koronavirüs çıktı, itfaiye ekibi karantinaya alındıBodrum - 8.12.2020
Son dakika haber... Kurtarılan kurye koronavirüs çıktı, itfaiye ekibi karantinaya alındı
Bodrum: - Sıcak havalar Bodrum mandalinasını vurduBodrum - 8.12.2020
- Sıcak havalar Bodrum mandalinasını vurdu
Bodrum: Elektrik kesilince 5 metrelik çukura düştüBodrum - 8.12.2020
Elektrik kesilince 5 metrelik çukura düştü
Bodrum: Son dakika haberi | Patileri kesilen kedinin ölümünde 'büyü' iddiasıBodrum - 8.12.2020
Son dakika haberi | Patileri kesilen kedinin ölümünde 'büyü' iddiası
Son dakika gündem: Bodrum'da sel teyakkuzu: Ekipler bölge bölge görevlendirildi
Bodrum: İnşaata sipariş götüren kurye, havalandırma boşluğuna düştüBodrum - 8.12.2020
İnşaata sipariş götüren kurye, havalandırma boşluğuna düştü
Bodrum - 8.12.2020
Bodrum'da sipariş götürdüğü evin yanındaki 5 metrelik boşluğa düşen servis elemanı yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sipariş götürdüğü evin yanındaki 5 metrelik boşluğa düşen paket servis elemanı yaralı kurtarıldı.
Bodrum - 8.12.2020
Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi.
Bodrum - 7.12.2020
Batı Akdeniz'de Kovid-19 sessizliği
Burdur, Isparta ve Muğla şehir merkezleri ile Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.
Bodrum: Bodrum'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndüBodrum - 7.12.2020
Bodrum'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
Bodrum: Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndüBodrum - 7.12.2020
Turizm cenneti Bodrum'u sağanak vurdu, sokaklar caddeler göle göndü
Bodrum: Bodrum'da sağanak taşkına neden oldu (2)Bodrum - 7.12.2020
Bodrum'da sağanak taşkına neden oldu (2)
Bodrum: Bodrum'dan 'evlat nöbetindeki' annelere mandalina gönderildiBodrum - 7.12.2020
Bodrum'dan "evlat nöbetindeki" annelere mandalina gönderildi
Bodrum: - Bodrum Kent Konseyi Başkanı Yılmaz; 'Avcılık değil yağma yapıyorlar'Bodrum - 7.12.2020
- Bodrum Kent Konseyi Başkanı Yılmaz; "Avcılık değil yağma yapıyorlar"
Bodrum: Bodrum Belediyesinde 134 çalışan karantinaya alındı, 29 çalışan pozitif çıktıBodrum - 7.12.2020
Bodrum Belediyesinde 134 çalışan karantinaya alındı, 29 çalışan pozitif çıktı
Bodrum - 7.12.2020
, "online süpermarket" hizmetini başlattı
Şu an için İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Bodrum'da kullanılabilen Süpermarket Yanımda, önümüzdeki dönemde diğer şehirlerde de hizmet vermeye başlayacak.
Bodrum: Pandemide iç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları yüzde 81 düştüBodrum - 7.12.2020
Pandemide iç hat uçuşları yüzde 60, dış hat uçuşları yüzde 81 düştü
Bodrum: Antalya'da üretilen süperlüks yatlar deniz suyunu da arıtıyorBodrum - 7.12.2020
Antalya'da üretilen süperlüks yatlar deniz suyunu da arıtıyor
Bodrum - 7.12.2020
Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ- 2
Son dakika haberi: Pandemi ve deprem Bodrum'da ev kiralarını iki katına çıkardı MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'da koronavirüs salgını ve deprem korkusu yaşayanların büyükşehirlerden kaçarak ilçeye yerleşmesi sonucu artan talep nedeniyle ev kiraları iki katına kadar yükseldi.
Bodrum: Restoranda mahsur kalan kediyi kapı altından besledilerBodrum - 7.12.2020
Restoranda mahsur kalan kediyi kapı altından beslediler
Bodrum: Son dakika haber: Pandemi ve deprem Bodrum'da ev kiralarını iki katına çıkardıBodrum - 7.12.2020
Son dakika haber: Pandemi ve deprem Bodrum'da ev kiralarını iki katına çıkardı
Bodrum: Taksim Camii'nde sona yaklaşıldıBodrum - 7.12.2020
Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı
Bodrum - 7.12.2020
Ferizli'de samanlık yangını
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bir evin bodrum kısmındaki samanlıkta çıkan yangında hasar oluştu.
Bodrum - 7.12.2020
6 Aralık 2020 Haberleri
6 Aralık 2020 Manşet Haberleri.
Bodrum: Maske yok mesafe yok, kısıtlamaya uymadılar balık tutmaya çıktılarBodrum - 7.12.2020
Maske yok mesafe yok, kısıtlamaya uymadılar balık tutmaya çıktılar
Bodrum: Bodrum Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürdüBodrum - 6.12.2020
Bodrum Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürdü
Bodrum: Son dakika haber: Bodrum'da yerel sanatçılar site bahçesinde mini konser ile Zeki Müren'iBodrum - 6.12.2020
Son dakika haber: Bodrum'da yerel sanatçılar site bahçesinde mini konser ile Zeki Müren'i
Bodrum: Maskesiz, mesafesiz kısıtlamaya uymayıp balık tutmaya çıktılarBodrum - 6.12.2020
Maskesiz, mesafesiz kısıtlamaya uymayıp balık tutmaya çıktılar
Bodrum: Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?Bodrum - 6.12.2020
Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?
Bodrum: Bodrum Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürdüBodrum - 6.12.2020
Bodrum Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürdü
Bodrum: Gebze'deki yüzme havuzunda çatı montajı yapılıyorBodrum - 6.12.2020
Gebze'deki yüzme havuzunda çatı montajı yapılıyor
Bodrum: Son dakika: Foça açıklarında savaş gemisi batığı bulunduBodrum - 6.12.2020
Son dakika: Foça açıklarında savaş gemisi batığı bulundu
Bodrum: Sahiller ve caddeler boş kaldı - DroneBodrum - 6.12.2020
Sahiller ve caddeler boş kaldı - Drone
Bodrum: Udunun kırılan parçasını bulamayan müzisyen enstrümanın üretimine başladıBodrum - 6.12.2020
Udunun kırılan parçasını bulamayan müzisyen enstrümanın üretimine başladı
Bodrum - 6.12.2020
Keçiören'deki köpekler tedavileri tamamlanınca sahiplendirilecek
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Uyanış Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında uygun olmayan şartlarda yetiştirildiği tespit edilen ve el konularak tedavi altına alınan 77 köpek için sahiplendirme kararı aldıklarını duyurdu.
Bodrum - 6.12.2020
Datça'da fırtına sonrası tekne karaya oturdu
Palamutbükü Mahallesi'nde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya sürüklenen tekne Palamutbükü sahilinde karaya oturdu. Tekne, sabah saatlerinde Bodrum'da tersaneye çekildi.
Bodrum - 6.12.2020
Yasak bile denize girmelerine engel olamadı
Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bazı vatandaşlar deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.
Bodrum - 5.12.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 24
Kedinin arka ayaklarını kestilerDİYARBAKIR'da aile hekimi Esra Cebe, oturduğu apartmanın bodrum katında site sakinleriyle beraber besledikleri kedilerden birinin arka ayaklarını kesik halde buldu.
Bodrum: Bir hayvan vahşeti daha! Kedinin arka ayaklarını kestilerBodrum - 5.12.2020
Bir hayvan vahşeti daha! Kedinin arka ayaklarını kestiler
Bodrum: Turistik ilçelerde sessizlik hakimBodrum - 5.12.2020
Turistik ilçelerde sessizlik hakim
Bodrum: Sokak kısıtlaması bile denize girmelerine engel olamadıBodrum - 5.12.2020
Sokak kısıtlaması bile denize girmelerine engel olamadı
Bodrum: Milyonlarca turistin uğrak mekanı Bodrum en sessiz gününü yaşıyorBodrum - 5.12.2020
Milyonlarca turistin uğrak mekanı Bodrum en sessiz gününü yaşıyor
Bodrum: Kayseri'de ev yangını; itfaiye ekipleri büyümeden söndürdüBodrum - 5.12.2020
Kayseri'de ev yangını; itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü
Bodrum: Elektrikli sobadan çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldiBodrum - 5.12.2020
Elektrikli sobadan çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Bodrum: Datça'da fırtına sonrası tekne karaya oturduBodrum - 5.12.2020
Datça'da fırtına sonrası tekne karaya oturdu
Bodrum - 5.12.2020
Sokaklar boş kaldı (2)
Kara yollarının boş hali (Drone) Akyaka sahili (Drone) Jandarma ekipleri sahilde denetim yapması (Drone) Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü KGYS (MOBESE) ekiplerinin çalışması Güvenlik ekiplerinin kontrolleri İlçenin cadde ve sokakları ile meydanlarından görüntü Bodrum Kalesi ve çevresi (Drone...
Bodrum Namaz Vakitleri
İmsak06:35
Öğle13:03
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Akşam17:56
Yatsı19:17
Bodrum Namaz VakitleriBodrum Namaz Vakitleri
Haberler.com’un şehir sayfaları, Türkiye’nin 81 iline ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmelerini bir arada sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Şehir Sayfaları’nda illere göre günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 19:52:34. #1.14#
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