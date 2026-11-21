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İstanbul Çatalca'da, etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar Çatalca Tüneli'nde mahsur kalırken, araç kuyrukları sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARAÇLAR TÜNELDEN ÇIKAMADI

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde, akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Otoyol üzerinde bulunan Çatalca Tüneli'nde bazı araçlar mahsur kaldı. O anlar sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçların dolu yağışından dolayı tünelde kaldığı ve uzun araç kuyrukları oluştuğu anlar yer aldı.

Öte yandan, dolu yağışı ve beyaza bürünen otoyol, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

SİLİVRİ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE DE BENZER MANZARALAR

Silivri'nin Akören Mahallesi ile Çatalca'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu nedeniyle, yollar ve kaldırımlar kısa sürede beyaza büründü. Bazı vatandaşlar araçlarını kapalı alanlara çekerken, bazıları ise üzerlerini örtülerle kapatarak doluya karşı önlem aldı.

Büyükçekmece'de ise sağanak etkisini gösterdi. Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi ve çevresi ile İstiklal Caddesi'nde yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Dolu ve sağanağa trafikte yakalanan sürücüler dikkatli ilerledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı