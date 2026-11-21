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Portekiz Kupası'nın dördüncü turunda Porto ile Paredes karşı karşıya geldi. Mücadelenin 57. dakikasında futbolseverleri şaşkına çeviren bir pozisyon yaşandı.

Porto'nun 27 yaşındaki savunma oyuncusu Francisco Moura, kendi ceza sahasında yaptığı büyük hatayla topu kendi ağlarına gönderdi. Sıra dışı pozisyonun ardından skor 1-1'e geldi. Moura'nın kendi kalesine attığı gol, karşılaşmanın en dikkat çekici anı oldu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yaptığı hatanın ardından büyük üzüntü yaşayan Francisco Moura, duygularına hakim olamadı. Portekizli futbolcunun gözyaşlarına boğulduğu ve oyundan çıkmak istediğini belirtmek için yedek kulübesine işaret ettiği görüldü. Teknik heyet, 27 yaşındaki savunma oyuncusunu 70. dakikada kenara aldı.

PORTO PENALTILARLA TUR ATLADI

Francisco Moura'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan Paredes, Porto karşısında mücadeleyi penaltı atışlarına taşımayı başardı. Normal sürede ve devamındaki bölümde eşitlik bozulmazken penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Porto, Portekiz Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

GÖRENLER YAPAY ZEKA SANDI

Karşılaşmanın ardından Francisco Moura'nın kendi kalesine attığı golün görüntüleri büyük ilgi gördü. Futbolseverler, savunma oyuncusunun yaptığı hatayı yapay zeka tarafından oluşturulan gerçek dışı futbol videolarına benzetti. Porto tur atlamayı başarsa da karşılaşmanın en çok dikkat çeken anı, Moura'nın kendi kalesine attığı inanılmaz gol oldu.

İşte o golden kareler;