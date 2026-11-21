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Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından oynanan Gaziantep FK- Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşanan sakatlık endişeye neden oldu. Gaziantep FK'nin savunma oyuncusu Myenty Abena, rakip futbolcuyla girdiği hava topu mücadelesinde başına aldığı darbenin ardından yerde kaldı.

Abena'nın yerden kalkamaması üzerine sağlık ekipleri müdahale için sahaya girdi. Futbolcuya uzun süre saha içerisinde müdahalede bulunuldu.

AMBULANS SAHAYA GİRDİ

Başına aldığı darbenin ardından tedavisi devam eden Abena'nın hastaneye kaldırılmasına karar verildi. Bunun üzerine ambulans doğrudan oyun alanına alındı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansa alınan deneyimli savunma oyuncusu, kontrollerinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldü.

GAZİANTEP FK'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından Gaziantep FK, Myenty Abena'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı. Kulüp, futbolcunun başına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Myenty Abena, rakip oyuncuyla yaşadığı çarpışma sonucu aldığı kafa darbesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, yapılacak kontrollerin ardından ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Myenty Abena'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

SAĞLIK DURUMU KONTROLLERİN ARDINDAN NETLEŞECEK

Gaziantep FK'nin açıklamasında Abena'nın hastaneye kaldırılmasının tedbir amaçlı olduğu vurgulandı. Futbolcunun sağlık durumuna ilişkin ayrıntıların yapılacak kontrollerin ardından paylaşılacağı belirtildi. Kulüp, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri ilerleyen saatlerde kamuoyuna duyuracağını bildirdi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi