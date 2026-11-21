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Süper Lig'de milli aranın ardından oynanan Gaziantep FK-Gençlerbirliği karşılaşmasında korku dolu anlar yaşandı. Gaziantep FK forması giyen Myenty Abena, rakip futbolcuyla girdiği hava topu mücadelesinde başına aldığı darbe sonucu yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin uzun süre müdahale ettiği futbolcu, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gaziantep FK, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yaptı.
- Gaziantep FK'nin savunma oyuncusu Myenty Abena, Trendyol Süper Lig'deki Gaziantep FK-Gençlerbirliği maçında rakip futbolcuyla girdiği hava topu mücadelesinde başına aldığı darbe sonrası yerde kaldı.
- Abena, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Gaziantep FK, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin yapılacak kontrollerin ardından ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından oynanan Gaziantep FK- Gençlerbirliği karşılaşmasında yaşanan sakatlık endişeye neden oldu. Gaziantep FK'nin savunma oyuncusu Myenty Abena, rakip futbolcuyla girdiği hava topu mücadelesinde başına aldığı darbenin ardından yerde kaldı.
Abena'nın yerden kalkamaması üzerine sağlık ekipleri müdahale için sahaya girdi. Futbolcuya uzun süre saha içerisinde müdahalede bulunuldu.
AMBULANS SAHAYA GİRDİ
Başına aldığı darbenin ardından tedavisi devam eden Abena'nın hastaneye kaldırılmasına karar verildi. Bunun üzerine ambulans doğrudan oyun alanına alındı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansa alınan deneyimli savunma oyuncusu, kontrollerinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldü.
GAZİANTEP FK'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Yaşanan olayın ardından Gaziantep FK, Myenty Abena'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı. Kulüp, futbolcunun başına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Oyuncumuz Myenty Abena, rakip oyuncuyla yaşadığı çarpışma sonucu aldığı kafa darbesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, yapılacak kontrollerin ardından ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Myenty Abena'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
SAĞLIK DURUMU KONTROLLERİN ARDINDAN NETLEŞECEK
Gaziantep FK'nin açıklamasında Abena'nın hastaneye kaldırılmasının tedbir amaçlı olduğu vurgulandı. Futbolcunun sağlık durumuna ilişkin ayrıntıların yapılacak kontrollerin ardından paylaşılacağı belirtildi. Kulüp, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri ilerleyen saatlerde kamuoyuna duyuracağını bildirdi.