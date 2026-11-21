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İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceğine yönelik iddialar asılsızdır. Kamuoyunun, gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı