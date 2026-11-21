İstanbul’da inşaat alanında göçük! Enkazdan çıkarılan işçinin durumu ağırGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul’un Güngören ilçesinde, inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, enkazdan çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Güngören'de bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI
Güngören'de Merkez Mahallesi Gün Sokak'ta saat 17.40 sıralarında bir inşaatın temel kazma çalışması esnasında göçük meydana geldi. Mustafa Sekmen (50) adlı işçi göçük altında kaldı.
DURUMU AĞIR
Olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altında kalan işçi çıkarıldı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen işçi ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.