Elazığ'ın Palu ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri Arındık'ta korkmadan gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi. İnsanlardan korkmadan bir süre gezen keçiler cep telefonuyla kaydedildi; ardından ormanlık alana giden keçi gözden kayboldu.
Elazığ'ın Palu ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi.
Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde görüntülendi. İnsanlarda korkmadan gezen dağ keçileri cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Bir süre gezinen keçi, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı