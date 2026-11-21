Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD'nin Missouri eyaletinde bir yargıç, Alman Bayer şirketinin yabani ot ilacı Roundup'ın kansere yol açtığı iddiasıyla açılan davalarda 7,25 milyar dolarlık (5,5 milyar sterlin) uzlaşmayı onayladı. Kararı BBC aktardı.

Yargıç Timothy Boyer, uzlaşmanın "adil, makul ve yeterli" olduğunu söyledi. Bayer, ABD'deki hukuk savaşını kesin olarak bitirmek için bu ödemeyi önermişti.

HASTALARA 165 BİN DOLARA KADAR ÖDEME

Ülke çapındaki uzlaşmadan, Roundup kullanıp non-Hodgkin lenfoma hastalığına yakalanmış kişiler ile ileride hastalanacak olanlar yararlanacak. Kişi başı ödemeler; ürünün ne sıklıkla kullanıldığına, tanının ne zaman konduğuna ve hastalığın ağırlığına göre 10 bin dolar ile 165 bin dolar arasında değişecek.

Bayer, 21 yıla kadar her yıl bir fona ödeme yaparak toplamda 7,25 milyar dolara ulaşacak. Şirket bugüne kadar Roundup davaları için yaklaşık 10 milyar dolar ödemişti.

Bazı avukatlar tutarın yetersiz olduğunu savunarak itiraz etti; ancak yargıç, hasta mağdurlara yapılacak ödemeleri geciktirmek istemediğini belirtti.

BAYER KANSER İDDİASINI REDDEDİYOR

Bayer, Roundup'ın kansere neden olduğunu kabul etmiyor. ABD Yüksek Mahkemesi haziranda 7'ye 2 oyla Bayer lehine karar vermiş, federal düzenlemeler kanser uyarı etiketi zorunluluğu getirmediği için şirketin eyalet mahkemelerinde dava edilemeyeceğine hükmetmişti.

Roundup, 1970'lerde Monsanto tarafından geliştirildi. Ürünün etken maddesi glifosat, 2015'te Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından "insanlar için muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırılmıştı. Bayer ve ABD Çevre Koruma Ajansı dahil bazı düzenleyici kurumlar bu değerlendirmeye karşı çıkıyor.

Kaynak: BBC