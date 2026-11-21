Oyuncu Ezgi Mola, konuk olduğu "Ritmini Bul" adlı YouTube programında işletmeci Mustafa Aksakallı ile evliliğinin neden sona erdiğini anlattı. Boşanmanın ardından ortaya atılan aldatma iddialarını reddeden Mola, eski eşini övdü ve ayrılık kararını dostluklarını korumak için aldıklarını söyledi.

"KESİN ALDATMIŞTIR DEDİLER"

Ayrılığın ardından kamuoyunda farklı senaryolar konuşulduğunu hatırlatan Mola, Hürriyet'in de aktardığı sözlerinde bu iddialara şöyle karşılık verdi: "Hep bir kusur, kaos aradılar. 'Kesin aldatmıştır' dediler. Olur mu öyle şey? Mustafa gerçekten iyi kalpli biri. Onun hakkını yiyemem."

Oyuncu, iyi niyetin tek başına bir evliliği ayakta tutmaya yetmediğini de vurguladı: "Ama iyi kalpli olması ilişkiyi devam ettirmeye yetmiyor. Ben de çok iyi kalpliyim. Ama sen bana iyi geliyor musun? Ya da ben sana iyi geliyor muyum?"

DOSTLUK İÇİN EVLİLİKTEN VAZGEÇTİLER

Mola, birbirleri hakkında söyleyebilecekleri pek çok güzel şey olduğunu, ancak ayrılık için de çok sayıda neden bulunduğunu belirtti. Ayrılabilen çiftlerin aslında iyi bir ilişki kurmuş olduğunu savunan oyuncu, "Biz bu arkadaşlık bitmesin, bu güzel dostluk bitmesin diye evlilikten feragat etme kararı aldık" dedi.

YENİ İLİŞKİSİYLE GÜNDEMDE

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı 2023'te evlenmiş, aynı yıl bir oğulları dünyaya gelmişti. Çift, iki yıllık evliliğini 2025'te sonlandırdı. Eski eşler ayrılığın ardından da çocukları için bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Mola, son günlerde Yaşar Çağlak ile birlikte görüntülenmesiyle gündeme gelmişti. Oyuncu, birkaç gün önce eski eşiyle parkta görüntülendiğinde yeni ilişkisine dair soruları, çocuğunun yanında olduğu gerekçesiyle yanıtlamamıştı.