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Geri manevra yapan aracın çarptığı 2 yaşındaki Miheymid Elmiheymid, Burdur'un Çavdır ilçesinde hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölümüne neden olan kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

GERİ MANEVRA YAPAN ARAÇ 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTI

Kaza, Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün geri manevra yaptığı araç, henüz 2 yaşındaki Suriye uyruklu Miheymid Elmiheymid'e çarptı. Aracın çarpması sonucu ağır darbe alan küçük çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi.

AİLESİ SERALARDA ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞTİ

Kazada yaşamını yitiren Miheymid Elmiheymid'in ailesinin, Söğüt beldesindeki seralarda çalışmak amacıyla bölgeye geldiği öğrenildi. Suriye uyruklu ailenin küçük çocuğu, ailesinin çalışmak için bulunduğu beldede geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Henüz 2 yaşında olan Miheymid'in yaşamını yitirmesi, olayın en acı yönünü oluşturdu. Küçük çocuğun ailesinin bölgedeki seralarda çalışmak üzere bulunması da kazanın ardından ortaya çıkan ayrıntılar arasında yer aldı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Geri manevra yapan aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Miheymid Elmiheymid'in cenazesi morga kaldırıldı. Küçük çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilirken kazaya ilişkin inceleme süreci başladı. Kazanın ardından dikkatler, küçük çocuğa çarpan aracın sürücüsüne çevrildi. Olay yerinden ayrılan sürücünün yakalanması için güvenlik güçleri harekete geçti. Kazanın ardından aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. İki yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan kazayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı