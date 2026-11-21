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Ekonomist Mustafa Aşkın, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayarak altın fiyatlarındaki sert düşüşü değerlendirdi. Gram altının 5.300 TL seviyelerine kadar gerileyebileceğini belirten Aşkın, yatırımcıları kısa vadeli dalgalanmalara karşı uyardı. Aşkın, 2027 yılı için ise yükseliş beklentisini paylaştı.

"5.300-5.400 GRAM FİYATLARA KADAR GERİ GELME OLASILIĞI VAR"

Altının ons fiyatının 3.550 dolara kadar gerilediğini belirten Aşkın, düşüşün 3.400 dolara kadar devam edebileceğini söyledi. Gram altındaki olası seviyelere ilişkin konuşan Aşkın, "Muhtemeldir ki 3.400 dolarlara doğru gelirse, kurda da çok büyük bir değişiklik olmazsa 5.400-5.300 gram fiyatlara kadar geri gelme olasılığı var. Öyle bir olasılık masada" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SERT BİR DÜŞÜŞ OLDU ALTINDA"

Altın fiyatlarındaki gerilemenin nedenlerini değerlendiren Aşkın, küresel faiz beklentileri ve yatırımcıların nakde yönelmesinin satışları hızlandırdığını belirtti. ABD, Çin ve Rusya arasındaki zirvenin ardından özellikle yapay zeka ve çip teknolojilerinin ticaretine ilişkin endişelerin piyasalarda etkili olduğunu ifade eden Aşkın, yatırımcıların hisse senetlerinin ardından altın varlıklarını da satmaya başladığını söyledi.

"AMA ÇOK HIZLI AŞAĞI GELDİ, BUNUN TEPKİSİ DE GELECEKTİR"

Altın fiyatlarında sert düşüşün ardından tepki yükselişi yaşanabileceğini belirten Aşkın, özellikle İran ve Körfez bölgesinden gelecek gelişmelerin fiyatları etkileyebileceğini söyledi. Ons altının 4.100-4.150 dolar seviyelerine kadar toparlanabileceğini öngören Aşkın, kısa vadede fiyat hareketlerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

"2027 İÇİN BİRAZ DAHA UMUT VAR OLMAK LAZIM"

Altın fiyatlarının orta vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aşkın, 2027'nin ilk çeyreğinden sonra ons altının 4.200-4.700 dolar bandına yükselebileceğini ifade etti. Bu beklentinin faiz oranları ve jeopolitik gelişmelere bağlı olduğunu belirten Aşkın, gram altının gelecekteki fiyatını değerlendirirken dolar/TL kurunun da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

"EĞER ZORUNLU DEĞİLSE SATMAMASI TARAFTARIYIM"

Altın yatırımcılarına da tavsiyelerde bulunan Aşkın, mevcut seviyelerde zorunlu olmadıkça satış yapılmaması gerektiğini dile getirdi. Elinde nakit bulunanların kademeli alımı değerlendirebileceğini belirten Aşkın, özellikle kısa vadeli alım satım işlemlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Yatırımcıların gerçekçi analizlere yönelmesini isteyen Aşkın, aşırı yükseliş veya düşüş hedefleri veren yorumlara karşı da uyardı.