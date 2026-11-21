Tavuk kümesine giren tilkiyi kovmak isteyen 3 çocuk annesi canından olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, sabah namazı için uyandığında ahırdan gelen sesleri duyan 35 yaşındaki Semra Korkutan, eşinin av tüfeğini alarak ahıra gitti. Tavuklara saldıran tilkiye müdahale etmek isteyen Korkutan, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi kadın kurtarılamadı.
Çermik'te ahırdaki tavuklarını tilkiden korumak isteyen bir kadın, elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SABAH NAMAZINA KALKTIĞINDA SESLERİ DUYDU
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Boztarla Mahallesi'nde dün sabah namazını kılmak için uyanan Semra Korkutan, ahırdaki tavukların sesini duydu. Eşine ait av tüfeğini yanına alan Korkutan, sesin geldiği ahıra girdi.
TÜFEK KAZARA ATEŞ ALDI
Ahırda bir tilkinin tavuklara saldırdığını fark eden Korkutan, ilk belirlemelere göre elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.
TELEFONLARA CEVAP VERMEYİNCE YAKINLARI EVE GİTTİ
Eşi Semra Korkutan'ın telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine endişelenen Osman Korkutan, durumu yakınlarına bildirdi. Eve giden yakınları, Semra Korkutan'ı ahırda yaralı halde buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
3 ÇOCUK ANNESİ KADIN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korkutan, önce Çermik Devlet Hastanesi'ne, ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 çocuk annesi Korkutan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.