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Çermik'te ahırdaki tavuklarını tilkiden korumak isteyen bir kadın, elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SABAH NAMAZINA KALKTIĞINDA SESLERİ DUYDU

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Boztarla Mahallesi'nde dün sabah namazını kılmak için uyanan Semra Korkutan, ahırdaki tavukların sesini duydu. Eşine ait av tüfeğini yanına alan Korkutan, sesin geldiği ahıra girdi.

TÜFEK KAZARA ATEŞ ALDI

Ahırda bir tilkinin tavuklara saldırdığını fark eden Korkutan, ilk belirlemelere göre elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

TELEFONLARA CEVAP VERMEYİNCE YAKINLARI EVE GİTTİ

Eşi Semra Korkutan'ın telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine endişelenen Osman Korkutan, durumu yakınlarına bildirdi. Eve giden yakınları, Semra Korkutan'ı ahırda yaralı halde buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

3 ÇOCUK ANNESİ KADIN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korkutan, önce Çermik Devlet Hastanesi'ne, ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 çocuk annesi Korkutan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı