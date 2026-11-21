Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayında ihracat rekoru açıklayacaklarını belirterek, "Rakamlar iyi geliyor. Bu anlamda son 6 ay tüm aylık rekorları kırdık. Bu kadar yoğun aylık rekorları kırdığımız yıl çok azdır." dedi.

Bolat, Belek'teki bir otelde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Esnaf Kooperatifleri Delegeler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Türkiye'ye yakışır bir başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yılın yatırımlar ve ihracat artışları anlamında bereketli geçtiğini aktaran Bolat, "10 gün sonra kasım ayı ihracat rekorunu açıklayacağız. Rakamlar iyi geliyor. Bu anlamda son 6 ay tüm aylık rekorları kırdık. Bu kadar yoğun aylık rekorları kırdığımız yıl çok azdır. Tarım, sanayi ve hizmetler ihracatında yine yıl sonunda çok güzel rekor rakamları da açıklayacağız." diye konuştu.

Esnafa sağlanan finansal desteklerin artırılacağını bildiren Bolat, Halkbank ile yapılan görüşmeler sonucunda bekleyen kredi dosyalarının sonuçlandırılması için adım atıldığını dile getirdi.

Bolat, "Yılın bitmesine 40 gün kaldı. Halkbank Genel Müdürümüzle görüştük. 20-25 milyar liralık bekleyen dosyalar için kredi musluğunu açıyor. Bu krediler verilirken ekspertiz raporu gideri gibi bazı kesintiler ya da masraflar alınıyordu. Genel müdürümüz, TESKOMB Başkanımız ve TESK ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bu kesintilerin de ortadan kalkacağı sözünü aldık." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'den başka Türkiye yok. Ülkemize hep birlikte sahip çıkacağız"

Türkiye'de 2 milyon 270 bini aşkın esnaf ve sanatkar bulunduğunu vurgulayan Bolat, esnaf ve sanatkarların 2 bin 973 oda, 82 birlik, 13 federasyon ve bir konfederasyon çatısı altında örgütlendiğini söyledi.

TESKOMB'un 32 bölge birliği ve 1016 birim kooperatifinden oluşan yapısıyla önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Bolat, "Her şey Türkiye için diyerek çalışıyoruz. Kötü yönetilen ve ekonomileri güçlü olmayan ülkelerin nasıl heder olduklarını, topraklarını kaybettiklerini, iç savaşlarla perişan olduklarını yakın tarihte hep beraber görüyoruz. Türkiye'den başka Türkiye yok. Ülkemize hep birlikte sahip çıkacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisinin son 23 yılda yaklaşık 7 kat büyüdüğünü belirten Bolat, ekonominin 238 milyar dolardan haziran ayı itibarıyla 1,7 trilyon dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin sanayi, sağlık, çevre, turizm, enerji ve savunma sanayisinde önemli gelişmeler kaydettiğini belirtti.

323 bin 480 yeni esnaf iş yeri açtı

Esnaf ve sanatkarların iş yeri açılışlarına ilişkin verileri paylaşan Bolat, 2025'te 120 bin 400 iş yeri kapanışına karşılık 323 bin 480 yeni iş yeri açıldığını, bu yılın ilk 10 ayında ise 103 bin 595 kapanışa karşılık 245 bin 76 iş yeri açılışı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Esnaf ve sanatkarlara sağlanan kredilere ilişkin bilgi veren Bolat, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetimindeki 24 yılda tam 4,7 milyon adet farklı kullandırımla esnaflarımıza bu sübvansiyonu ve finansal desteği yaptık. Ve rakam 907 milyar. Neredeyse 1 trilyona yaklaşıyor. Geçen yıl 257 bin kullandırım vardı, kredi desteği 176 milyar liraydı. Faiz oranı da yüzde 25'ti. Bu sene 1 Ocak'ta bunu Halkbankamızla, TESKOMB ile yüzde 20'ye indirdik. Şu ana kadar 187 bin 673 kullandırım, ilk 10 ayda 168 milyar liraya ulaştı. İnşallah bu kalan 40 günde TESKOMB ve Halkbankasının işbirliğiyle bu rakamlara en az 25 milyar daha eklenmiş olacak."

Bakan Bolat, esnaf ve sanatkarlarca gerçekleştirilen ihracat işlem sayısının 2019'da 26 bin 408'den, 2024'te yaklaşık 43 kat artışla 1 milyon 140 bin 85'e ulaştığına işaret etti.

Sebze ve meyve ticareti konusunda hazırlanan, kamuoyunda Hal Yasası olarak bilinen kanun taslağının AK Parti grubu tarafından TBMM'de son şekline kavuşmak üzere olduğunu aktaran Bolat, böylece üretici birlikleri marifetiyle ve esnafları da güçlendirici hükümlerle bu kanunun TBMM'den geçeceğini ifade etti.

Kaynak: AA