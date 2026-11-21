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Oyuncu Aslıhan Malbora, sevgilisi Çağatay Ulusoy ile önümüzdeki ay yurt dışında nikah kıyacakları yönündeki haberleri yalanladı. İstanbul'da bir tiyatro oyunundan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Malbora, evlilik iddiası için "Hayır, öyle bir şey yok. Evlenmiyorum" dedi.

HAMİLELİK İDDİASINA DA CEVAP VERDİ

Çiftle ilgili son günlerde yalnız düğün değil, bebek iddiaları da gündeme gelmişti. Milliyet muhabiri Mesut Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Malbora'ya, hamilelik iddiaları nedeniyle yasal yola başvurmayı düşünüp düşünmediği soruldu. Oyuncu bu soruya "Hamile değilim, dava açmayı da düşünmüyorum" karşılığını verdi.

SEVGİLİSİNİ İĞNE İDDİASINA KARŞI SAVUNDU

Malbora, son dönemde belirgin biçimde kilo veren Çağatay Ulusoy'un zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki haberlere de değindi. Sevgilisinin iğne kullanmadığını söyleyen oyuncu, "Hayır, olmadı. Çok disiplinli bir diyet yapıyor" dedi.

Ulusoy da 19 Kasım akşamı Etiler'de Malbora ile birlikte görüntülendiğinde kilo verme sürecine ilişkin soruya "Diyet yaptım" yanıtını vermiş, yeni işinin başladığını ve sabah erken saatlerde sete gideceğini söylemişti.

KÜBRA DİZİSİNDE PARTNER OLDULAR

Aslıhan Malbora, Show TV'de yayımlanan Üç Kuruş dizisinde canlandırdığı Leyla Çaka karakteriyle tanınıyor. Oyuncu, Her Yerde Sen ve Yaban Çiçekleri gibi dizilerde de rol aldı. Malbora ile Medcezir dizisiyle ün kazanan Ulusoy, Netflix dizisi Kübra'da birlikte oynadı; ikilinin ilişkisi Aralık 2024'te basına yansımıştı.

Çiftin önümüzdeki ay yurt dışında evleneceği iddiası son günlerde magazin gündemine taşınmıştı. Malbora'nın tiyatro çıkışındaki sözleri, hem evlilik hem de hamilelik söylentilerine verilen ilk doğrudan yanıt oldu.