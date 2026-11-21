İstanbul Güngören'de toprak kayması altında kalan 52 yaşındaki işçi hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Güngören'de Gün Sokak'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 52 yaşındaki işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
İstanbul Güngören'de, bir inşaatta meydana gelen göçüğün altında kalan ve ekipler tarafından kurtarılan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gün Sokak'ta, saat 17.00 sıralarında bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana gelmişti. Göçük altında kalan Mustafa Seymen (52) adlı işçi, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Mustafa Seymen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı