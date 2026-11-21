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İstanbul Güngören'de, bir inşaatta meydana gelen göçüğün altında kalan ve ekipler tarafından kurtarılan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gün Sokak'ta, saat 17.00 sıralarında bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana gelmişti. Göçük altında kalan Mustafa Seymen (52) adlı işçi, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Mustafa Seymen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı