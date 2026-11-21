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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da, bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart gören Teknik Direktör Okan Buruk, stadyumdan ayrılırken basın mensuplarına tek cümlelik çarpıcı bir açıklamada bulundu.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OLAMAYACAK

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından maçın hakemi Ali Şansalan tarafından üst üste gösterilen iki sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırılan Okan Buruk, gelecek hafta oynanacak kritik Beşiktaş derbisinde takımının başında yedek kulübesinde yer alamayacak.Basın mensuplarının tek tek ellerini sıkan Okan Buruk, "El sıkmamız serbest herhalde!" dedi.

''EL SIKMAMIZ SERBEST HERHALDE''

Gördüğü kırmızı kart nedeniyle kurallar gereği maç sonu yayıncı kuruluş röportajına ve basın toplantısına katılamayan deneyimli teknik adam, stadyum çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin yanına uğradı. Basın mensuplarıyla tek tek tokalaşarak veda eden Okan Buruk, yaşadığı kırmızı kart kararına göndermede bulunarak, "El sıkmamız serbest herhalde!" ifadelerini kullandı.