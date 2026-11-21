"Şakşuka" şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Tarık Mengüç, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Sanat dünyasına yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Mengüç, kariyerinin zirvesinden en zor günlerine kadar yaşadıklarını anlattı. Müzik sektörüne kırgın olduğunu gizlemeyen ünlü şarkıcı, yıllardır içinde biriktirdiği duyguları artık paylaşmak istediğini söyledi.

"BİTTİĞİMİ ZANNETTİLER AMA BİTMEDİM BEN"

Müzik sektöründe kendisini kıran ve hakkını helal etmek istemediği insanlar olduğunu açıklayan Mengüç, geçmişte yaşadığı olayların kendisinde derin izler bıraktığını belirtti. Bazı kişileri Kabe'ye gittiğinde Allah'a şikayet ettiğini söyleyen sanatçı, "Hayatımda benim tabii ki kırgınlıklarım, hakkımı helal etmeyeceğim insanlar vardı. Kabe'ye gittiğimde o kişileri şikayet ettiğim kişiler vardı. Fakat hepsini Allah'a havale ettim ben" dedi. Yaşadığı zorluklara rağmen ayakta kaldığını vurgulayan Mengüç, "Bittiğimi zannettiler, bitireceğimi zannettiler ama bitmedim ben. Küllerimden doğdum" sözleriyle dikkat çekti.

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"26 SENEDEN BERİ TRABZON'A GİTMEDİM"

Türkiye'deki konser organizasyonlarına yönelik eleştirilerde bulunan Mengüç, bazı sanatçıların sürekli aynı etkinliklerde yer aldığını, kendisi gibi isimlerin ise yeterince değerlendirilmediğini savundu. "Aslında her yerdeyim ama istediğim yerlerde değilim" diyen sanatçı, "Ben 26 seneden beri Trabzon'a gitmedim. Hiç gitmedim. Ve 'Katula Katula'yı yazan adam benim" ifadelerini kullandı. Mengüç, konserlerde farklı müzik türlerinden sanatçılara da yer verilmesi gerektiğini belirterek organizatörlere çağrıda bulundu.

"SADECE HIDIRELLEZ GÜNÜ BENİ ARAMAYIN"

Roman kimliği nedeniyle belirli etkinliklerle sınırlandırılmaktan rahatsız olduğunu söyleyen Mengüç, belediyelere de seslendi. Yalnızca Hıdırellez döneminde hatırlanmak istemediğini vurgulayan şarkıcı, "Ben herkese hitap ediyorum. Her yere gidiyorum ben. Her yere gittiğim zaman o salonun hepsi Roman değil. Herkes dinliyor. Ben artık aslında global bir sanatçıyım" dedi. Konser bütçelerinin tek bir sanatçıya ayrılması yerine farklı isimler arasında paylaştırılmasını öneren Mengüç, "Pastayı bölün. Pastayı böyle bölüşerek gidelim. Ama bir pastanın bir tanesini birisine verirsen o zaman bizim evlatlarımız nasıl büyüyecek?" sözleriyle sektördeki fırsat eşitsizliğine dikkat çekti.

"SLOW ŞARKILAR YAPTIM, BANA SÖYLETİLMEDİ"

Yıllardır yalnızca hareketli şarkılarıyla tanınmasına da sitem eden Mengüç, müzikal yeteneğinin tek bir tarzla sınırlandırıldığını ifade etti. Televizyon programlarında sürekli eğlenceli kimliğiyle öne çıkarıldığını belirten sanatçı, "Kendimizi televizyon kanallarında çok fazla gösteremedik. Hep beni eğlenceli adam olarak lanse ettiler. Fakat slow şarkılar da yapmıştık. Onları söyletmediler bana" dedi. Türk sanat müziği, arabesk ve pop dahil birçok türde şarkı söyleyebildiğini anlatan Mengüç, izleyicilerin bu yönünü yeterince tanımadığını dile getirdi.

"BİR İMZA ATTIM, FELEĞİM ŞAŞTI"

Kariyerindeki en zor dönemlerden birine ilişkin konuşan Mengüç, geçmişte yaptığı bir anlaşmanın hayatını olumsuz etkilediğini ima etti. "Şakşuka" ile yakaladığı büyük başarının ardından ciddi sıkıntılar yaşadığını anlatan şarkıcı, "Dibin dibini gördüm ben. Şimdiki o hataları yapar mıyım? Asla yapmam. Bir şeyler oldu, bir imza attım, feleğim şaştı" dedi. Konunun ayrıntılarını paylaşmayan Mengüç, önümüzdeki günlerde çok önemli sürpriz haberlerin geleceğini belirterek uzun süredir beklediği bir gelişmenin sinyalini verdi.

"BİR ÇAY KAŞIĞI SUYU İÇEMEDİM"

Geçirdiği ameliyat ve sonrasındaki sağlık mücadelesinden de bahseden Mengüç, apandisit ameliyatı sırasında bir kitle görüldüğünü ancak patoloji sonuçlarının temiz çıktığını açıkladı. Bir buçuk hafta hastanede kaldığını belirten sanatçı, "Ben hastanede bir buçuk hafta yattığımda bir çay kaşığı suyu içemedim" dedi. Yaşadığı sürecin hayata bakışını değiştirdiğini anlatan Mengüç, "Sağlığımla alakalı Allah'ım bana ikinci şansı verdi. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"EŞİM VARLIĞIMIN DA YOKLUĞUMUN DA KRALİÇESİYDİ"

26 yıllık evliliğine ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Mengüç, eşiyle birlikte hem büyük mutluluklar hem de ciddi maddi sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Evlendiği dönemde mobilyacılık yaptığını ve eşine düğün yapabilmek için üç yıl beklediğini anlatan sanatçı, "Şöhret olduktan sonra o zaman kraliçe de oydu, prenses de oydu. Varlığımın da kraliçesi, yokluğumun da kraliçesiydi o" dedi. Zor zamanlarda birbirlerine destek olduklarını belirten Mengüç, ailesinin kendisini ayakta tutan en büyük güç olduğunu vurguladı.

"ARTIK İÇİMDEKİ DUYGULARI BİRİKTİRMEK İSTEMİYORUM"

Röportajın sonunda neden bu kadar açık konuştuğunu da anlatan Mengüç, yıllardır söyleyemediklerini içinde tutmak istemediğini belirtti. "İçindekileri bütün anlat. Anlat ki açıl" sözleriyle duygularını paylaşmanın önemine değinen sanatçı, "Ben bunları sana söylemesem yine aynı şekilde o kalacak, içimdekiler yine birikecek, dağ olacak. Onun için dağ olmasını istemiyorum artık bu saatten sonra" dedi. Kimseyi kötülemeden yaşadığı kırgınlıkları dile getirmek istediğini vurgulayan Mengüç, "Sadece ve sadece içimdeki duyguları artık blokajlamak istemiyorum. Beni anlamalarını istiyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.