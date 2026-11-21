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İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı ve Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, Köln ile 1-1 berabere biten Bundesliga maçında sol ayak bileğindeki bağları yırttı ve "önümüzdeki birkaç ay" sahalardan uzak kalacak. Gelişmeyi BBC aktardı.

20. DAKİKADA OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Geçen ay dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü kazanan 33 yaşındaki yıldız, Köln savunmacısı Joel Schmied'in müdahalesinin ardından 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kane önce devam etmeye çalıştı, ancak topallayarak sahayı terk etti ve yerini Tom Bischof'a bıraktı.

Bayern Münih'in açıklamasında Kane'in "sol ayak bileğinde sindesmoz bağı yırtığı" yaşadığı ve bu nedenle "önümüzdeki birkaç ay forma giyemeyeceği" belirtildi.

Kane oyundan çıktığında Bayern, Tottenham'dan Köln'e kiralanan İngiliz kanat oyuncusu Mikey Moore'un golüyle geride bulunuyordu. Bavyera ekibi, beyin zarı iltihabı nedeniyle beş maç kenarda olamayan teknik direktör Vincent Kompany'nin dönüş maçında Nathaniel Brown'ın golüyle beraberliği yakaladı.

MART'TAKİ NORVEÇ MAÇLARI ÖNCESİ ALARM

Sakatlık, İngiltere'nin Uluslar Ligi çeyrek finalinde Norveç ile eşleştiği gün geldi. İki maç 27 ve 30 Mart'ta oynanacak. Kane bu ay Hırvatistan ve İspanya galibiyetlerinde gol atarak İngiltere'nin grubunu lider bitirmesine katkı sağlamış, ülkesinin erkekler milli takımında en çok forma giyen oyuncu rekorunu da kırmıştı. Kane bu sezon Bundesliga'da 10 maçta 4 gol atıp 8 asist yaptı; Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.

AYAK BİLEĞİ SAKATLIKLARI GEÇMİŞİ

Ağustos 2023'te Tottenham'dan Almanya'ya transfer olduğundan bu yana sakatlık açısından iyi bir dönem geçiren Kane'in ayak bileği sorunları geçmişi bulunuyor. Yıldız oyuncu Mart 2024'te de Bayern formasıyla sol ayak bileğini sakatlamış, Brezilya ve Belçika ile oynanan hazırlık maçlarını kaçırmıştı. Tottenham döneminde de 2016-2019 arasında ayak bileği bağ sakatlıkları nedeniyle birkaç kez haftalarca forma giyememişti.