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İspanyol devi Real Madrid'de kariyerini sürdüren Arda Güler, Sakarya ziyareti sırasında bir hayranıyla fotoğraf çektirdi. Genç futbolcunun tercih ettiği kıyafet ise fotoğrafın en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

Arda Güler'in siyah eşofman üstünde Fenerbahçe armasının bulunması, eski takımına olan bağlılığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN BÜYÜK BEĞENİ

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in eski kulübünün eşofmanını giymesi, sarı-lacivertli taraftarları sevindirdi.

Avrupa futbolunun en önemli kulüplerinden birinde kariyerine devam eden milli yıldızın Fenerbahçe'ye ait bir kıyafetle görüntülenmesi, taraftarların genç futbolcuya duyduğu sevgiyi bir kez daha ortaya koydu.