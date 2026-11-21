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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilere yönelik yeni ulaşım desteği için harekete geçti. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, öğrenci abonmanı sahiplerinin toplu taşımada her biniş için yalnızca 1 TL ödemesini sağlayacak düzenlemenin aralık ayında Meclis'e sunulacağını açıkladı. Teklifin kabul edilmesi halinde uygulamanın yıl boyunca devam etmesi planlanıyor.

ÖĞRENCİLER HER BİNİŞTE 1 TL ÖDEYECEK

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Meclisi'nde gerçekleştirdiği 2027 yılı bütçe sunumunda öğrencilerin ulaşım giderlerini azaltmayı hedefleyen yeni düzenlemeyi duyurdu. Aslan, abonman sahibi öğrencilerin toplu taşıma araçlarını her binişte 1 TL karşılığında kullanabilmesini sağlayacak teklifin Aralık 2026'da Meclis gündemine getirileceğini söyledi.

1 MİLYON 225 BİN ÖĞRENCİ YARARLANDI

Eylül ayında gerçekleştirilen 1 TL'lik öğrenci abonmanı kampanyasını hatırlatan Aslan, uygulamadan 1 milyon 225 bin öğrencinin yararlandığını açıkladı. Aslan, kampanya sayesinde öğrencilerin ailelerinin yalnızca ilk ayda ulaşım giderlerinden yaklaşık 800 milyon TL tasarruf ettiğini belirtti.

"BUNU TÜM YIL BOYUNCA YAPACAĞIZ"

Yeni düzenlemenin yalnızca belirli bir dönemle sınırlı kalmamasını hedeflediklerini belirten Aslan, "Aralık meclisinde abonman sahibi olan, yani abonmanı olan öğrenci kardeşlerimiz bundan sonra her binişte 1 TL'ye otobüste yolculuk yapacak. Ve bunu tüm yıl boyunca yapacak" ifadelerini kullandı.

MECLİS ÜYELERİNE OY BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Teklifin kabul edilmesi için İBB Meclisi üyelerine çağrıda bulunan Aslan, "Bu meclisteki tüm arkadaşlarımın ortak akılla, ortak oy birliğiyle bu kararları alacaklarından hiç şüphem yok" dedi. Aslan, konuşmasını "Çocuklar okusun, gençler okusun, Türkiye umutla dolsun" sözleriyle tamamladı.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için aralık ayında İBB Meclisi'nde görüşülerek kabul edilmesi gerekiyor.

ÖĞRENCİ ABONMANI 653 TL'DEN 200 TL'YE DÜŞEBİLİR

İstanbul'da 200 geçiş hakkı sunan aylık öğrenci abonmanı halen 653 TL'den satılıyor. Planlanan düzenlemeyle 200 binişin toplam maliyetinin 200 TL'ye düşmesi öngörülüyor. Teklifin aralık ayında kabul edilmesi halinde yeni tarifenin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak uygulamanın kesin başlangıç tarihi ve ödeme ayrıntıları henüz resmen netleşmedi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi