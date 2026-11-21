Oruç Reis, Karaçi açıklarında 670 kilometrekarelik alanda sismik araştırmaya başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oruç Reis, Pakistan'ın Karaçi Limanı'nın yaklaşık 120 kilometre açığındaki İndus-C Bloku'nda üç boyutlu sismik araştırmaya başladı. 19 günlük yolculuğun ardından göreve başlayan gemi, 670 kilometrekarelik alanda yaklaşık iki ay veri toplayacak; gelecek yıl sondaj hedefleniyor.
Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Pakistan'ın Karaçi Limanı'nın yaklaşık 120 kilometre açığında bulunan İndus-C Bloku'nda üç boyutlu sismik araştırma çalışmalarına başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sosyal medya paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:
"19 günlük yolculuğun ardından Karaçi'ye ulaşan sismik araştırma gemimiz Oruç Reis, Karaçi Limanı'nın yaklaşık 120 kilometre açıklarındaki İndus-C Bloku'nda görevine başlıyor. Pakistan ile kurduğumuz stratejik ortaklık kapsamında gemimizin 670 kilometrekarelik alanda gerçekleştireceği ve yaklaşık iki ay sürmesi öngörülen 3 boyutlu sismik veri toplama sürecinin ardından gelecek yıl sondaj faaliyetlerine geçmesi hedefleniyor."