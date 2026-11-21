Burcu Kara, küçük oğlunun yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili açıklamada bulundu. Çocuklarda sık görülen bulaşıcı bir hastalıkla mücadele ettiklerini belirten ünlü oyuncu, son üç günün ailesi için oldukça zor geçtiğini anlattı.

KÜÇÜK OĞLUNUN HASTALIĞINI AÇIKLADI

Elveda Derken, Tozlu Yollar ve Milat gibi yapımlarda rol alan Burcu Kara, bu kez oyunculuk kariyeriyle değil, ailesinin yaşadığı sağlık sorunuyla dikkat çekti. 2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile evlenen ve iki erkek çocuk annesi olan Kara, çocukların ara tatilinde küçük oğlunun hastalandığını açıkladı. Ünlü oyuncu, oğlunun el, ayak ve ağız hastalığına yakalandığını, hastalık nedeniyle yüzünde ve ellerinde döküntüler meydana geldiğini belirtti. Daha önce de benzer bir hastalıkla karşılaştıklarını anlatan Kara, bu kez sürecin çok daha ağır geçtiğini ifade etti.

"BU SEFER ÇOK AĞIR VE EZİYETLİ GEÇTİ"

Küçük oğlunun hastalığı nedeniyle üç gündür zorlandıklarını anlatan Burcu Kara, yaşadıkları süreci şu sözlerle açıkladı: "Üç gündür el ayak hastalığıyla uğraşıyoruz. Bu sefer çok ağır ve eziyetli geçti. Dün gece ilk kez uyuduk." Oyuncunun sözleri, hastalığın yalnızca çocuğunu değil, ailenin günlük yaşamını ve uyku düzenini de etkilediğini ortaya koydu. Üç günün ardından ilk kez rahat uyuyabildiklerini belirten Kara, önceki deneyimlerine kıyasla bu hastalık döneminin çok daha yorucu olduğunu vurguladı.

DAHA ÖNCE DE AYNI HASTALIĞI GEÇİRMİŞTİ

Burcu Kara, küçük oğlunun daha önce de benzer bir hastalığa yakalandığını ancak o dönemde çok daha kısa sürede iyileştiğini anlattı. Bu kez hastalığın ağır seyretmesi nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten oyuncu, özellikle çocuk sahibi ailelerin belirtilere karşı dikkatli olması gerektiğine işaret etti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi