İtalya'da Gioia Del Colle takımının eski kaptanı olan Roberto Cazzaniga'nın yıllarca yaşadığı ilişki, büyük bir dolandırıcılık hikayesine dönüştü.

Cazzaniga'nın anlattıklarına göre her şey, bir arkadaşının kendisine telefon numarası vermesiyle başladı. Arkadaşı, numaranın kendisiyle tanışmak isteyen bir kadına ait olduğunu söyledi.

Telefonda tanıştığı kadın, başlangıçta farklı bir isim kullandıktan sonra gerçek adının Alessandra olduğunu iddia etti. Cazzaniga ise zamanla konuştuğu kişinin dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio olduğuna inandı. Ancak ünlü modelin olayla hiçbir bağlantısı bulunmuyordu.

13 YIL BOYUNCA BİR KEZ BİLE GÖRÜŞMEDİLER

İtalyan voleybolcunun yaşadığı ilişkinin en dikkat çekici ayrıntısı, 13 yıl boyunca sevgilisi sandığı kadınla hiç yüz yüze gelmemesi oldu. Cazzaniga'nın anlatımına göre kadın, her buluşma girişiminde hastalık veya iş yoğunluğu gibi gerekçeler öne sürerek görüşmeyi erteledi. Buna rağmen ikili neredeyse her gün telefonla konuşmayı sürdürdü. Cazzaniga, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: