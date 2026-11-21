Arda Turan'ın Shakhtar'ı Fenerbahçe öncesi yara aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 13. haftasında sahasında ağırladığı Livyi Bereh ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan Ukrayna temsilcisi, kritik mücadele öncesinde iki puan bıraktı. Liderliğini sürdüren Shakhtar, ligdeki yenilmezlik serisini ise 9 maça çıkardı.
- Ukrayna Premier Ligi'nin 13. haftasında Shakhtar Donetsk, Arena Lviv'de Livyi Bereh ile 1-1 berabere kaldı.
- Shakhtar Donetsk'in golünü 61. dakikada Pedro Henrique'nin asistinde Alisson Santana kaydetti; Livyi Bereh'in golü 19. dakikada Nazariy Vorobchak'tan geldi.
- Liderliğini sürdüren Shakhtar Donetsk puanını 30'a yükseltti ve ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Ukrayna Premier Ligi'nin 13. haftasında Shakhtar Donetsk ile Livyi Bereh, Arena Lviv'de karşı karşıya geldi. Arda Turan'ın öğrencileri, taraftarı önünde çıktığı mücadelede beklemediği bir puan kaybı yaşadı.
Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip Livyi Bereh, 19. dakikada Nazariy Vorobchak'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda beraberlik golünü bulamayan Shakhtar Donetsk, soyunma odasına geride girdi.
ALISSON SANTANA BERABERLİĞİ GETİRDİ
İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Shakhtar Donetsk, aradığı golü 61. dakikada buldu. Pedro Henrique'nin asistinde Alisson Santana, topu ağlarla buluşturarak skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Böylece Arda Turan'ın ekibi, Fenerbahçe karşılaşması öncesindeki son lig sınavından beraberlikle ayrıldı.
LİDERLİĞİNİ KORUDU, SERİYİ 9 MAÇA ÇIKARDI
Karşılaşmaya Ukrayna Premier Ligi'nin lideri olarak çıkan Shakhtar Donetsk, aldığı beraberlikle puanını 30'a yükseltti. Arda Turan'ın öğrencileri, sahasında iki puan bırakmasına rağmen ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkarmayı başardı.
SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE
Shakhtar Donetsk, 25 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Arda Turan'ın ekibi, sarı-lacivertlilerle oynayacağı kritik mücadelenin ardından 30 Kasım Pazartesi günü Ukrayna Premier Ligi'nde Bukovyna'yı konuk edecek.