İSTANBUL'dan Amasya'ya cenaze getirenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Göynücek ilçesinde meydana geldi. İstanbul'dan Amasya'nın Göynücek ilçesi Hasanbeyli köyüne cenaze getiren Özcan Koç yönetimindeki 34 CHC 304 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada araçta bulunan 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'dan cenaze getirdiklerini belirten Abdullah Gül, "Araçta şoförlerle birlikte 32 kişi vardı. Havaların yağışlı ve yolların da kaygan olmasından dolayı kaza oldu. Cenaze de aracın içindeydi. Bir kişi sıkışmıştı araçta, onu da kurtardılar. Yaralılar şu anda hastanelerde. Ben de araçta yer olmadığı için başka bir araçla arkadan takip ediyordum" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı