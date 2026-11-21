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Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Ahli ile Al Nassr, Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, güçlü rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Merih Demiral, başarılı performansıyla karşılaşmanın oyuncusu seçildi. Milli futbolcu, son düdüğün ardından ise dikkat çeken bir kutlamaya imza attı. Al Nassr karşısında alınan galibiyetin sevincini yaşayan Demiral, sahanın ortasına bayrak dikti.

AL NASSR TARAFTARLARINA OLAY GÖNDERME

Merih Demiral'ın kutlaması bayrak dikmekle sınırlı kalmadı. Milli futbolcu, maçın ardından Al Nassr taraftarlarına yönelik yaptığı hareketlerle de dikkat çekti. Önce taraftarlara doğru "Ağlama" hareketi yapan Demiral, ardından Asya Şampiyonlar Ligi madalyalarını gösterdi. Milli yıldız, Al Nassr taraftarlarına "Bizde 2 tane var, sizde sıfır!" sözleriyle göndermede bulundu.

GOLÜ İPTAL EDİLDİ, PENALTI KAZANDIRDI

Merih Demiral, karşılaşmanın skoruna da doğrudan etki eden pozisyonlarda yer aldı. 31. dakikada ağları havalandıran milli futbolcunun golü, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Hakem, pozisyonda Al Johani'nin Al Nassr kalecisi Bento'ya faul yaptığına karar verdi. İkinci yarıda ise Merih Demiral, rakip ceza sahasında yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından Al Ahli lehine penaltı kararı verildi. Ivan Toney'nin penaltıyı gole çevirmesiyle öne geçen Al Ahli, Ibanez'in 75. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.

AL NASSR'IN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Al Ahli puanını 24'e yükseltirken Al Nassr 28 puanda kaldı. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği ekibin ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Merih Demiral ise hem sahadaki performansı hem de maç sonundaki kutlamasıyla karşılaşmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

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