Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan Samsun spor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray ile oynadığı kritik lig mücadelesini çok özel bir sosyal sorumluluk mesajıyla taçlandırdı. Karadeniz temsilcisinin oyuncuları, bu önemli karşılaşmada sırtlarında "2446" rakamının yer aldığı formalarla ter döktü.

HAYATINI KAYBEDEN 2 BİN 446 KADIN

Kulüp tarafından organize edilen bu anlamlı farkındalık hareketinin arkasında ise acı bir tablo yer alıyor. Formaların sırtına işlenen 2446 sayısı, Samsun spor'un büyük ses getiren "Mor Forma Projesi"ni başlattığı 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü'nden bugüne dek Türkiye'de erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden 2 bin 446 kadının anısını yaşatıyor.

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Samsun spor Kulübü, milyonlarca futbolseverin takip ettiği bu zorlu müsabakada sahaya yansıttığı bu güçlü mesajla, kadına yönelik şiddetin geldiği noktanın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne sererken spor kamuoyundan ve taraftarlardan büyük takdir topladı.