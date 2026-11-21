İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı: O anlar dron kamerasındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetli yağışla birlikte etkili olan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. O anlar dron kamerasına yansıdı.
İstanbul'da, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla beraber, çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
NEFES KESEN ANLAR DRON KAMERASINDA
Şimşekler, megakent semalarında görsel şölen oluştururken, o anlar dron kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı