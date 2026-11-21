Başakşehir'de yol verme kavgasında sürücü aracından inip diğerine saldırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başakşehir'de dönel kavşakta iki hafif ticari aracın sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerden biri aracından inerek diğerine saldırdı; kavga çevredekilerin müdahalesiyle sona ererken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BAŞAKŞEHİR'de iki sürücü arasında çıkan 'yol verme' kavgası çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaşananları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Olay, bugün öğle saatlerinde Bahçeşehir Gölet Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönel kavşakta karşı karşıya gelen iki hafif ticari aracın sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada sürücülerden biri aracından inerek diğer aracın sürücüsüne saldırdı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona ererken o anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, sürücünün aracından inerek diğer sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.