Zirveyle puan farkı 11! Fenerbahçe Kocaeli'de puanı 90+3'te kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 90+3'te bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 11'e yükseldi.
- Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.
- Fenerbahçe'nin gollerini 61. dakikada Skriniar ve 90+3'te Mason Greenwood attı; Kocaelispor'un golleri 71. dakikada Berkan Kutlu'nun penaltısı ve 76. dakikada Maglica'dan geldi.
- Bu sonuçla 20 puana yükselen Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 11'e çıktı; Kocaelispor da 20 puana ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.
EDERSON TOPU UZAKLAŞTIRDI
10. dakikada soldan Baku’nun ortasında Agyei arka direkte topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, yakın mesafedeki Ederson topu uzaklaştırdı.
DİREĞİN DİBİNDEN TOP DIŞARIDA
22. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Berkan Kutlu’nun sert şutunda, meşin yuvarlak Oppong’a çarparak direğin dibinden kornere gitti.
GREENWOOD GOLÜ BULAMADI
34. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Greenwood'un şut açısı yakalayınca yerden sert vuruşunda, kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.
FENERBAHÇE KAPTANIYLA ÖNE GEÇTİ
Fenerbahçe, 61. dakikada duran top organizasyonuyla golü buldu! İrfan Can'ın sağ kanattan kullandığı ortada top Skriniar'ın önünde kaldı. Slovak savunmacı, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.
KOCAELİSPOR PENALTI KAZANDI
Kocaelispor, Semedo'nun müdahale ettiği topa elle oynama gerekçesiyle itirazda bulundu. Hakem Kadir Sağlam, VAR uyarısının ardından pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi.
BERKAN KUTLU HATA YAPMADI
71. dakikada penaltıda topun başına gelen Berkan Kutlu, top ve kaleciyi ayrı köşelere yollayarak takımına beraberliği getirmeyi başardı.
KOCAELİSPOR ÖNE GEÇTİ
76. dakikada Kocaelispor öne geçti. Serbest vuruşta topun başına gelen Maglica, yerden çok sert bir vuruş yaparak Ederson'u çaresiz bıraktı. Kocaelispor, 2-1 öne geçti.
90+3'TE EŞİTLİK GELDİ
Fenerbahçe, 90+3'te skoru 2-2 yaptı. Kullanılan köşe vuruşunda kafayı vuran Mason Greenwood köşeye yolladığı topla ağları sarstı.
KRİTİK MAÇTA KAZANAN YOK
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte 20 puana yükselen Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 11'e çıktı. Kocaelispor ise 20 puana yükseldi.