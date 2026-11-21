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Cenaze için İstanbul'dan yola çıkan vatandaşları taşıyan belediye midibüsü, yağışlı havada kaza yaptı. Yan yatarak devrilen araçta bulunan 14 kişi yaralandı.

KAYGAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre Sultangazi Belediyesi'ne ait, Özcan Koç yönetimindeki 34 CHC 304 plakalı midibüs, vatandaşları Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Hasanbeyli köyündeki cenaze törenine götürüyordu. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan midibüs, yan yatarak devrildi.

14 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunan 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı