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Arnavutköy'de aldığı ürünü değiştirmek isteyen müşteri, tartıştığı market müdürüne saldırdı. Yumruklu kavganın ardından burnunun kırıldığını öne süre müşteri ile engelli market müdürünün birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ZİNCİR MARKETTE ORTALIK KARIŞTI

Olay, dün İmrahor Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, satın aldığı ürünü değiştirmek isteyen müşteri markete gelerek müdür ile görüştü. Ürün değişimi sırasında taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma müşterinin takat atması üzerine yumruklu kavgaya dönüştü.

'BURNUM KIRILDI' İDDİASI

Yaşanan arbedede, tek kolu olmayan market müdürünün attığı yumruk müşterinin yüzüne isabet etti. Aldığı darbenin ardından burnunun kırıldığını öne süren müşteri ile mağaza müdürünün birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Markette yaşanan kavga, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ürün değişimi nedeniyle başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı