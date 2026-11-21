Ara transfer dönemi yaklaşırken Trabzonspor'da sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Ernest Muçi, Serie A temsilcisi Roma'nın radarına girdi.

ROMA'NIN YENİ GÖZDESİ ERNEST MUÇİ

Arnavutluk basınında yer alan iddialara göre; İtalyan ekibi Roma, 25 yaşındaki Arnavut futbolcu Muçi'yi kadrosuna katmak istiyor.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Bordo-mavili yönetimin ise başarılı oyuncusu için belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı. Haberde, Trabzonspor'un bu transfer için kapıyı en az 20 milyon eurodan açacağı ifade edildi. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Ernest Muçi'nin Trabzonspor ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon bordo-mavili formayla bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 3 gol ve 7 asistlik katkısıyla takımının en önemli isimlerinden biri oldu.