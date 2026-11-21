Ernest Muçi'ye dev talipGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor'da sergilediği performansla dikkat çeken Ernest Muçi'ye Roma'nın talip olduğu, bordo-mavililerin Arnavut futbolcu için en az 20 milyon euro bonservis beklentisi bulunduğu öne sürüldü.
Ara transfer dönemi yaklaşırken Trabzonspor'da sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Ernest Muçi, Serie A temsilcisi Roma'nın radarına girdi.
ROMA'NIN YENİ GÖZDESİ ERNEST MUÇİ
Arnavutluk basınında yer alan iddialara göre; İtalyan ekibi Roma, 25 yaşındaki Arnavut futbolcu Muçi'yi kadrosuna katmak istiyor.
BEKLENTİ 20 MİLYON EURO
Bordo-mavili yönetimin ise başarılı oyuncusu için belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı. Haberde, Trabzonspor'un bu transfer için kapıyı en az 20 milyon eurodan açacağı ifade edildi. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Ernest Muçi'nin Trabzonspor ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon bordo-mavili formayla bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 3 gol ve 7 asistlik katkısıyla takımının en önemli isimlerinden biri oldu.