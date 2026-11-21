Bolu Belediyesi'nde bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı halde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla açılan davanın ikinci gününde savunma yapan tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Özaydın, "Bir aracın 7/24 çalışması mümkün değildir" dedi.

Bolu Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz eylül ayında yürütülen soruşturma kapsamında, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu yöntemle yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı ve gerçeğe aykırı belgeler düzenlendiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B., Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T., yüklenici firma yetkilisi F.G. ile F.L. ve Y.E. tutuklandı. Başka bir dava kapsamında tutuklu bulunan ve Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan da bu soruşturma kapsamında tutuklandı. Avukatların itirazları üzerine B.T., F.L. ve Y.E. tahliye edildi. Sanıklar hakkında "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "Edimin ifasına fesat karıştırmak", "Zimmet" ve "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamaları yöneltiliyor.

"81 gündür cezaevinden, evimden, ailemden uzağım"

Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'ü tutuklu 21 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının ikinci günü, tutuklu sanık Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın'ın savunmasıyla başladı. Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Gülden Özaydın, gözyaşlarıyla, "2013 yılında Bolu Belediyesi'nde memur olarak işe başladım. 13 yıldır kamu görevlisi olarak görevimi yürütmekteyim. Bu görevlerimin hepsinde kanunların ve yetkilerin sınırları içerisinde hareket ettim. En ağır suçlarla buradayım. Bunlar benim için de arkadaşlarım için de acı bir suçlama ve bunu bize yaşatanları asla unutmayacağız. Bu suçlama bizim bütün hayatımızı karalıyor. Eve geldiklerinde öyle bir baskına maruz kaldık ki çoktan bizim için hükmümüzün verildiğini gördük. 81 gündür cezaevinden, evimden, ailemden uzağım" dedi.

"Bir aracın 7/24 çalışması mümkün değildir"

Yüklenici firmaya fazla ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Özaydın, "Yüklenici firmaya fazla para aktarmışız, iddia bu yönde. İddianın temeline baktığımızda kullanılmayan araç yok. Bilirkişinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanan bir durum var. Şartnamenin birçok maddesinde arıza üzerine maddeler var. Bir aracın 7/24 çalışması mümkün değildir. Görev yeri değişikliği ve çalışma saatleri nedeniyle mümkün değildir. Eğitim verilmesi gerekiyor, bu nedenle mümkün değildir. Her yeni gelen şoföre eğitim vermemiz gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği için bilgilendirmek zorundayım. Temizlik İşleri Müdürlüğü, çok fazla sirkülasyonun olduğu bir müdürlük. Kimse çöp toplamak istemez. Mevsim şartlarında da bu araçları 7/24 çalıştıramayız" diye konuştu.

"Hiçbir menfaat yokken kimlerle, parayı nasıl organize ettiğimiz belli değil"

Bilirkişi raporlarına ilişkin itirazlarını dile getiren Özaydın, "Bilirkişi raporlarında birim fiyat teknik cetvelinden bahsedilmemektedir. Bu araçlar aylık olarak idarenin hizmetine sunulacak ve biz günde 5 vardiya çöp topluyoruz. Bu araçları tek vardiyada da kullanabilirim, 5 vardiyada da kullanabilirim. Bu yorumdan dolayı ceza sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Başka kamu kurumlarının şartnameleri de bu şekilde yapılıyor. Bir takım kurgularla ihaleye fesat karıştırdığımız söyleniyor. Hiçbir menfaat yokken kimlerle, parayı nasıl organize ettiğimiz belli değil. Uzun yıllardır belediyedeyim, bu iş hep aylık olarak yapılırdı" ifadelerini kullandı.

"Hak edişin ödenmesi yönünde imzam ve yetkim yok"

Hakkındaki suçlamalara ve 2024 yılında olur verdiği yazıya ilişkin de savunma yapan Özaydın, "Yüklenici firmaya haksız ödeme yapmak için kurgulamışız. Ben bundan haberdarmışım. Buna dayanak olarak gösterilen, 2024 yılındaki olur verdiğim yazı. 2024 yılında biz meclis kararıyla birlikte bakanlıktan onay aldık. 32 araç için ihale yapıldı ve 2024 yılında ihale imzalandı. Olur verdiğim yazı ihale ile ilgili bir yazı değil. Hukuken ben üst yönetici değilim. Üst yönetici belediye başkanıdır. Benim bir diğer konum edimin ifasına fesat karıştırmak. Burada da benim var olduğuma ilişkin hiçbir şey yok. Hak edişin ödenmesi yönünde benim imzam ve yetkim yok. Yapılmışsa da yanlışlıkla, hata yapıldığını düşünüyorum. Puantajda hata yapılmışsa bile küçük bir miktar çıkar ve böylesine büyük bir rakamın çıkması mümkün değil. Ben hangi hukuka aykırı emri verdim ve işlem yaptım, bunun açıklığa çıkarılmasını istiyorum. İhale bilgisinin sızdırıldığı iddia ediliyor ama bununla ilgili tek bir delil yok" dedi.

"Böyle bir babanın kızıyım"

Suç isnatlarını kabul etmediğini belirten Özaydın, savunmasının son bölümünde ailesinden ve belediyedeki geçmişinden bahsederek, "Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum. Bu suçları asla işlemedim ve asla işlemem. Bu tabloyu gördükten sonra belediyede hiç kimse imza atamaz, bu konuda haklılar. Ben engelli bir işçi babanın çocuğuyum. Babam hayatının son 5 yılına kadar engelli kartı bile almadı. Ben böyle bir babanın kızıyım. Ben belediyeye Tanju Özcan ile başlamadım. Bütün suçlardan beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı