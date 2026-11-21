Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmada Lucas Torreira'nın attığı gol, Fenerbahçe cephesinde tartışma yarattı. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sarı-kırmızılıların bulduğu golün ardından yaptığı paylaşımla hakem kararlarını eleştirdi.

Göktürk, pozisyonun Fenerbahçe lehine yaşanması durumunda farklı bir karar verilebileceğini savunarak Türk futbolundaki adil rekabet tartışmalarına dikkat çekti.

"FENERBAHÇE ATSAYDI HAKEM OFSAYT VERİR MİYDİ?"

Barış Göktürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray–Samsunspor maçındaki golü Fenerbahçe atmış olsaydı hakem ofsayt verir miydi? Türkiye'de 100 kişiden 90'ı buna "evet" yanıtı veriyorsa, adil rekabetten bahsedemeyiz. Elbette bizim eksiklerimiz çok. Öncelikle kendi eksiklerimizi gidermek zorundayız. Ancak eksiklerimiz var diye, adil rekabetin olmadığı yerde, sessiz kalmamız da gerekmiyor."

"SESSİZ KALMAMIZ GEREKMİYOR"

Fenerbahçe Başkan Vekili, açıklamasında sarı-lacivertli takımın kendi eksiklerini gidermesi gerektiğini de kabul etti. Ancak bu durumun hakem kararlarına yönelik eleştirilerini dile getirmelerine engel olmadığını belirten Göktürk, adil rekabet konusunda sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Göktürk'ün paylaşımıyla birlikte Galatasaray'ın Samsunspor karşılaşmasında bulduğu gol, iki ezeli rakip arasındaki hakem tartışmalarının yeni konusu oldu.