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Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun dizindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası uygulanan kırmızı ışık tedavisine olumlı yanıt verdiği ve beklenenden 2-4 hafta önce sahalara dönme ihtimalinin olduğu belirtildi.
Dizinden geçirdiği operasyonun ardından tedavisi süren Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun, uygulanan özel tedavi yöntemi sayesinde beklenenden 2 ila 4 hafta daha erken sahalara dönebileceği öne sürüldü.
İYİLEŞME HIZI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE
Sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da artroskopik bir ameliyat geçiren tecrübeli futbolcunun, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması ve şubat ayında takıma katılması öngörülüyordu. Ancak rehabilitasyon sürecinde uygulanan kırmızı ışık tedavisine olumlu yanıt veren Asensio'nun iyileşme hızının beklentilerin üzerine çıktığı belirtildi.
3 GOLE KATKI YAPTI
Fenerbahçe sağlık heyetinin oyuncunun tedavi sürecini yakından takip ettiği ve kesin dönüş takviminin önümüzdeki haftalarda netleşeceği ifade ediliyor. İspanyol orta saha, sakatlığı öncesinde bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.