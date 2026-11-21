Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dizinden geçirdiği operasyonun ardından tedavisi süren Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun, uygulanan özel tedavi yöntemi sayesinde beklenenden 2 ila 4 hafta daha erken sahalara dönebileceği öne sürüldü.

İYİLEŞME HIZI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da artroskopik bir ameliyat geçiren tecrübeli futbolcunun, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması ve şubat ayında takıma katılması öngörülüyordu. Ancak rehabilitasyon sürecinde uygulanan kırmızı ışık tedavisine olumlu yanıt veren Asensio'nun iyileşme hızının beklentilerin üzerine çıktığı belirtildi.

3 GOLE KATKI YAPTI

Fenerbahçe sağlık heyetinin oyuncunun tedavi sürecini yakından takip ettiği ve kesin dönüş takviminin önümüzdeki haftalarda netleşeceği ifade ediliyor. İspanyol orta saha, sakatlığı öncesinde bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.