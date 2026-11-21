JAPONYA'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde etkili olan yoğun kar yağışının ağaçları devirerek yolları kapatması sonucu yaklaşık 1400 kişinin mahsur kaldığı, 700 haneye ise elektrik verilemediği bildirildi.

Yerel medya ve makamların bugün paylaştığı bilgilere göre, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletine bağlı Kitashiobara köyünde etkili olan yoğun kar yağışı, ağaçların devrilmesine ve yolların ulaşıma kapanmasına yol açtı. Dağlık yapısı ve turistik cazibesiyle bilinen köyün Urabandai bölgesi ve çevresinde yaklaşık 1400 kişinin mahsur kaldığı açıklandı. Mahsur kalanların yaklaşık 900'ünün bölge sakinlerinden, 500'ünün ise bölgedeki otel ve diğer konaklama tesislerinde kalan ziyaretçilerden oluştuğu belirtildi.

Devrilen ağaçların enerji nakil hatlarına zarar vermesi nedeniyle yaklaşık 700 haneye elektrik verilemediği, ağaçların bölgedeki onarım çalışmalarını da güçleştirdiği kaydedildi. Yerel makamlar, şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmediğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı