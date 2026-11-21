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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde iki kişi arasında araç parkı nedeniyle çıkan tartışma cep telefonuyla görüntülendi. Tartışma sırasında mahalleli, aracını park eden kişinin boğazını sıkıp, vurmakla tehdit etti.

CAMİYE GELENLERİN ARAÇLARI YOLU KAPATTI

Olay, sabahın erken saatlerinde Orhan Mahallesi'ndeki tarihi Orhan Camii çevresinde meydana geldi. Camiye gelen bazı kişilerin araçlarını dar sokağa park etmesi nedeniyle yol kapandı. İşe gitmek üzere evinden çıkan bir mahalleli, aracının önünün kapanmasına tepki gösterince cemaatten bir kişiyle arasında tartışma çıktı.

'HAFTAYA BU CAMİYE GELME, VURURUM'

Tartışmanın büyümesi üzerine mahalleli, diğer kişinin boğazını sıkarak "Haftaya bu camiye gelme, vururum" dedi. Çevredekilerin araya girmesiyle olay kısa sürede sonlandı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı