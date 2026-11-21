İzmit'te cami önünde park kavgası! Boğazını sıkıp 'Haftaya bu camiye gelme, vururum' dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi Orhan Camii çevresinde araç parkı yüzünden çıkan tartışmada, yolu kapanan bir mahalleli cemaatten bir kişinin boğazını sıkarak 'Haftaya bu camiye gelme, vururum' diye tehdit etti. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde iki kişi arasında araç parkı nedeniyle çıkan tartışma cep telefonuyla görüntülendi. Tartışma sırasında mahalleli, aracını park eden kişinin boğazını sıkıp, vurmakla tehdit etti.
CAMİYE GELENLERİN ARAÇLARI YOLU KAPATTI
Olay, sabahın erken saatlerinde Orhan Mahallesi'ndeki tarihi Orhan Camii çevresinde meydana geldi. Camiye gelen bazı kişilerin araçlarını dar sokağa park etmesi nedeniyle yol kapandı. İşe gitmek üzere evinden çıkan bir mahalleli, aracının önünün kapanmasına tepki gösterince cemaatten bir kişiyle arasında tartışma çıktı.
'HAFTAYA BU CAMİYE GELME, VURURUM'
Tartışmanın büyümesi üzerine mahalleli, diğer kişinin boğazını sıkarak "Haftaya bu camiye gelme, vururum" dedi. Çevredekilerin araya girmesiyle olay kısa sürede sonlandı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.