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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Volkan Demirel yönetimindeki Gaziantep Fk, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 1-0 kazandı.

TEK GOL TRAORE'DEN

Mücadelenin 9. dakikasında Oğulcan Ülgün'ün orta sahadan taşıyıp ceza sahasına aktardığı topla buluşan Adama Traore, kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi ve Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde Gaziantep FK topa daha fazla sahip olup beraberlik golü için yüklense de aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-0 sonuçlandı.