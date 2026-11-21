Ordu'da bıçaklı dehşet! Anne, 2 oğlu ve arkadaşı bıçaklandı: 19 yaşındaki Muharrem hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde dün akşam çıkan tartışmada C.K. (44), yanında getirdiği bıçakla H.D. (61), oğulları Muharrem Demir (19) ile D.D. (17) ve Muharrem'in arkadaşı S.U.'yu (19) yaraladı. Kaçmaya çalışırken yaklaşık 15 metrelik yamaçtan yuvarlanan yaralılardan Muharrem Demir hayatını kaybetti. Şüpheli, ikametinde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
- Ordu'nun Fatsa ilçesi Başköy Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Muharrem Demir (19) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
- C.K. (44) ile H.D. (61), oğulları Muharrem Demir ve D.D. (17) ile Muharrem'in arkadaşı S.U. (19) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü; C.K. bıçakla 4 kişiyi yaraladı.
- Şüpheli C.K., kaçtıktan sonra jandarma tarafından ikametinde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
ORDU'nun Fatsa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Muharrem Demir (19) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi C.K. (44), gözaltına alındı.
TARTIŞMA KANLI BİTTİ
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Fatsa ilçesi Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. C.K. ile H.D. (61) adlı kadın ile oğulları Muharrem Demir ve D.D. (17) ile Muharrem'in arkadaşı S.U. (19) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K., yanında getirdiği bıçakla 4 kişiyi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralılar, kaçmaya çalışırken yaklaşık 15 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı.
ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, yaralılardan Muharrem Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 3 yaralı ise Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan C.K.'yi ikametinde suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.