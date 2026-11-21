Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından HT Spor'a açıklamalarda bulundu ve hakem yönetimini eleştirdi.

"HAKEM FAKTÖRÜ OLMAZ DİYORDUK AMA OLDU"

Üzgün olduğunu aktaran Yüksel Yıldırım, "Çok üzüldüm. Güzel bir maç olacağını biz tahmin etmiştik. Galatasaray liderliğini koruyacak, onun için sahaya çıkıyordu. Bizim olmak istediğimiz bir yer. Bir fırsat gibi gözüküyor Galatasaray'la oynamak. İnanmıştık, iyi hazırlanmıştık. Galatasaray'ın da eksikleri vardı. Güzel bir ortam vardı bizim için. Maçın güzel olacağından emindim ama inşallah hakem faktörü olmaz diyorduk ama oldu!" dedi.

"VAR'DA BİZİ DOĞRADILAR!"

Galatasaray'ın attığı ilk golün ofsayt olduğunu ifade eden Yüksel Yıldırım, "Oyuna gelirsek, çok çabuk bir gol yedik. Samsunspor, ligin en fazla duran toptan gol yiyen takımı. Bunu henüz çözemedik. Erken gol bizi biraz bozdu ama toparlandık. Güzel oyun sergiledik. Üstünlüğü ele aldık. Bugün Samsunspor çok iyi oynadı. Tam bir Premier Lig maçı izler gibi. Top iki kale tarafındaydı. Çok gol kaçırdık. Ben buradan MHK'ya sesleniyorum. Daha ne yapacağız? Pasif ofsayt var. Gol, vuruş her şey güzel ama pozisyon ofsayt. Samsun'da Fenerbahçe ile oynarken böyle bir gol attık ve golümüzü iptal etmişlerdi. Büyük takım olmanın avantajları, Anadolu takımlarının bulunduğu yer önemli değil. Adamlar resmen bizi VAR'da doğradı bugün! Pasif ofsayt, hiç tartışılmaz. Hata yaptığıma inanmıyorum." ifadelerini kullandı.