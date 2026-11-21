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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 4. dakikada öne geçti. Sağ çaprazdan Batrakov'un kullandığı serbest atışta arka direkte Singo'nun dokunduğu top, Torreira'nın önünde kaldı. Uruguaylı futbolcu, altıpas içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN KRİTİK KURTARIŞ

Samsunspor, ilk yarının son bölümünde beraberlik golüne çok yaklaştı. 42. dakikada Coulibaly'nin sağ kanattan yaptığı ortada Yunus Akgün'ün kafayla uzaklaştırmak istediği top, altıpas içinde Sekongo'nun önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır, kritik bir kurtarışa imza atarak topu kornere çeldi.