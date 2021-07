Kamu-Der'den Melik Müjdeci'ye "Yılın Hukukçusu" ödülü

Kamu Görevlileri Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ödül töreninde Yılın Hukukçusu Ödülü DEVA Partisi Batman İl Başkanlığı görevini de üstlenen Batman'ın tanınmış avukatlarından Melik Müjdeci'ye verildi.

DEVA Partisi Batman İl Başkanı Melik Müjdeci, Kamu Görevlileri Derneği (Kamu-Der) tarafından Yılın Hukukçusu ödülüne layık görüldü. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ödül töreninde Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ'dan ödülü alan Müjdeci, yaptığı konuşmasında hukukun sorunlarına değindi.

"ADELETE GÜVENİ YENİDEN TESİS ETMELİYİZ"

Birçok eski bakan, milletvekili, belediye başkanı ve üst düzey bürokratın katılımıyla Ankara Kent Otel'de düzenlenen ödül töreninde konuşan Avukat Melik Müjdeci, "Öncelikle 28 yıl önce bugün, Sivas'ta Madımak Oteli'nde vahşice katledilen canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Hak, hukuken korunan menfaattir. Biz hukukçular ise hukuk kuralları çerçevesinde vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumaya çalışmaktayız. Eskiden fakültelerde doğal hukuku, yani olması gereken hukuku konuşuyorken artık var olan hukukun biraz bile uygulanmasını nasıl sağlayabiliriz? Onu konuşuyoruz. Yargının siyasallaştığı, mahkeme kararlarının uygulanmadığı, yargıya gözdağı verildiği ve mağdurun adalet aramaya bile çekindiği Cumhuriyet tarihinin açık ara en ağır yargı krizinin ortasındayız. Vatandaşlarımızın hatta yargı sistemi içinde olanların bile adalete olan güveni, hiç olmadığı kadar azalmış durumda. Ülkemizin yarınlarının aydınlık olmasını istiyorsak ilk olarak adalete olan güveni yeniden tesis etmek zorundayız." dedi.

"MÜCADELE SINIRLARINI ZORLAMALIYIZ"

Tüm paydaşların ortak menfaatler çerçevesinde mücadele etmesi gerektiğini belirten Avukat Melik Müjdeci, "Hayatın her alanında olduğu gibi hedefleri yüksek tutmamız ve sonuna mücadele edip sınırları zorlamamız gerekiyor. Mahkemeler zaten kötü durumda ve hatalı kararlar veriyor deyip vazgeçmek en büyük yanlış olur. Ahmet Hamdi'nin dediği gibi "Haksızlığı her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur." Haklı olmak, haklı olduğunu bilmek, bir insanı bir ordu içinde bile güçlü yapar. Kaderlerine terk edilen ve hukuki mücadele veren SMA Hastası bebeklerin hastane masraflarının karşılanması için buradan Sağlık Bakanlığına çağrı yapıyorum. Bu ülkede yaşayan bu bebeklerin zolgensma tedavilerinin karşılanmasını talep ediyorum. Ve bana bu ödülü layık görenlere teşekkür ediyorum. Bireysel mücadele çok önemli olsa da tüm paydaşları bir an önce hak mücadelesinde harekete geçmeye davet ediyorum. Ülkemiz, hukuk ve adalet adına yaşananları hak etmiyor. Türkiye'nin yeniden kuvvetler ayrılığına dayanan, muasır medeniyetler seviyesine çıkardığımız, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hukuk devleti ilkesini ve evrensel hukuk ilkelerini uygulayan bir ülke haline gelmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.