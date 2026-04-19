Merseyside derbisinde son sözü 90+10'da Van Dijk söyledi

Liverpool, Premier Lig'in 33. haftasında Merseyside derbisinde deplasmanda Everton'ı Virgil Van Dijk'ın 90+10'da attığı golle 2-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 33. haftasındaki Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool, Hill Dickinson Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 

LIVERPOOL VAN DIJK İLE 90+10'DA KAZANDI

Konuk ekip, Muhammed Salah'ın 29. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi takım Beto'nun kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Liverpool, 90+10. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde Virgil van Dijk'ın kafa vuruşuyla attığı golle derbiden 2-1 galip ayrıldı.

BEŞİNCİ SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde eden Liverpool, puanını 55'e çıkardı ve 5. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Everton ise 47 puanda kaldı ve 10. sıraya geriledi.

