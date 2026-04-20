Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu

Hürmüz Boğazı’nda yeniden tırmanan ABD-İran gerilimi petrol fiyatlarını 95 dolar seviyesine yükseltti. Türkiye’de ise motorine beklenen 8 TL’lik indirim iptal oldu.

ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı krizinin yeniden alevlenmesi, petrol fiyatlarını sert şekilde yükseltti. Türkiye’de motorine yapılması beklenen 8 TL’lik indirim, brent petrolün yüzde 6 artmasıyla iptal edildi.

ÇATIŞMA TÜM HESAPLARI ALTÜST ETTİ

Geçtiğimiz günlerde boğazın açılacağı yönündeki açıklamalar piyasaları rahatlatmış ve indirim beklentisi oluşturmuştu. Ancak hafta sonu Körfez’de yaşanan sıcak gelişmeler tüm hesapları bozdu.

ABD-İRAN GERİLİMİ FİYATLARI UÇURDU

ABD güçlerinin İran bandıralı gemiye müdahalesi ve İran’ın boğazı yeniden kapattığını duyurması piyasalarda şok etkisi yarattı. Brent petrol 95 dolar seviyesine yükselirken, akaryakıt fiyatlarında beklenen düşüş rafa kalktı.

İNDİRİM İPTAL OLDU

8 liralık indirimin iptaliyle birlikte son haftalarda yaşanan artışlar kalıcı hale geldi. Motorin fiyatları 72 TL bandına yerleşirken, savaşın ekonomik etkisi doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

20 Nisan 2026 itibarıyla büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları şu şekilde:

  • İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 62,70 TL, motorinin litre fiyatı 71,59 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.
  • İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin 62,56 TL, motorin 71,45 TL, LPG ise 34,39 TL’den satılıyor.
  • Başkent Ankara’da benzinin litre fiyatı 63,67 TL, motorinin litre fiyatı 72,71 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 34,87 TL olarak belirlendi.
  • İzmir’de ise benzin 63,94 TL, motorin 72,99 TL ve LPG 34,79 TL seviyesinde yer alıyor.
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

İhtiyacı olan akaryakıtı alacak , işinde kullanacak , maliyetine yansıtacak , olan yine tüketiciye olacak

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

