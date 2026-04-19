Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak

Kahramanmaraş’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından, okul güvenliğini artırmaya yönelik yeni önlemler devreye alınıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in gerçekleştirdiği toplantı sonrası, okullarda kapsamlı bir güvenlik paketi uygulanması kararlaştırıldı.

"RİSK ANALİZİ" ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Yeni düzenlemeye göre, okul girişlerinde polis veya jandarma personeli görev yapacak, giriş-çıkış saatlerinde ise okul çevresinde ek güvenlik önlemleri alınacak. Ayrıca okul yönetimleri tarafından davranışları şüpheli görülen öğrenciler için “risk analizi” çalışmaları yürütülecek.

AİLESİNDE SİLAH OLAN ÖĞRENCİLERE YAKIN TAKİP

T24'ün haberine göre; bu kapsamda, söz konusu öğrencilerin sosyal medya faaliyetleri de güvenlik birimleri tarafından izlenecek. Öte yandan ailesinde silah bulunan öğrenciler için de özel takip yapılacak, ailelerle iletişime geçilerek çocukların silaha erişiminin engellenmesi için bilgilendirme yapılacak.

