Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası

Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası Haber Videosunu İzle
Evinden tonlarca altın çıkan belediye başkanına idam cezası
Çin’de Haikou Belediye Başkanı’nın görev süresi boyunca yaklaşık 4,5 milyar dolarlık servet edindiği, evlerinde ise 13,5 ton altın ve devasa miktarda nakit para bulunduğu açıklandı. Yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan belediye başkanının idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Çin’in Haikou kentinin belediye başkanlığı görevini yürüten bir ismin, kariyeri boyunca yaklaşık 4,5 milyar dolarlık servet biriktirdiği belirtildi.

DEVASA MİKTARDA PARA DA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda söz konusu kişinin dairelerinde 13,5 ton altın ve devasa miktarda nakit para ele geçirildi.

İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDI

 Yolsuzluk suçlamaları kapsamında yargılanan belediye başkanının mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Söz konusu gelişme, Çin’de yolsuzlukla mücadele kapsamında verilen en ağır cezalardan biri olarak değerlendirilirken, olay uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com
