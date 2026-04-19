Haberler

Muhteşem gol! İrfan Can Kahveci kornerden attı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya kiralık olarak transfer olan İrfan Can Kahveci, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Alanyaspor mücadelesinde köşe vuruşundan harika bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında futbol sahalarında ender görülen bir ana tanıklık edildi. Ara transfer döneminde Fenerbahçe’den kiralık olarak Kasımpaşa kadrosuna katılan milli yıldız İrfan Can Kahveci, Corendon Alanyaspor ağlarına muhteşem bir gol attı. 

KÖŞE VURUŞUNDAN NEFİS BİR GOL

Mücadelenin 60. dakikasında Kasımpaşa, kazandığı köşe vuruşuyla aradığı golü buldu. Topun başına geçen İrfan Can, sağ kanattan kullandığı kavisli vuruşla meşin yuvarlağı doğrudan uzak köşeye gönderdi. Kalecinin çaresiz kaldığı anlarda top ağlarla buluşurken, bu muazzam gol tribünleri de ayağa kaldırdı.

İşte İrfan Can Kahveci'nin o golü:

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumları

Tedesco izliyormusun irfan canı senin gözüne sokmuş bu golü anlarsan tabi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

