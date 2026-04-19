İngiltere ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki durumu "kritik" olarak ilan etti

ABD-İran müzakereleri çıkmaza girerken, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası devam ediyor. İngiltere Donanması'na bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki durumu en yüksek risk seviyesi olan "kritik" olarak ilan ederek, bölgedeki "deniz kuvvetlerinin yoğun faaliyetini" kararın gerekçesi olarak gösterdi. UKMTO ayrıca, söz konusu bölgede saldırı ya da yanlış hesaplama riskinin bulunduğunu vurguladı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı